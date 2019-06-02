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Опубликовано 2 июня 2019, 09:06

Опубликован оригинал пакта Молотова — Риббентропа и секретный протокол к нему

Фото Wikipedia

Фото Wikipedia

Документ будет размещён в научном издании "Антигитлеровская коалиция — 1939: формула провала".

Фонд "Историческая память" впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией, подписанного 23 августа 1939 года Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Раньше в общем доступе находились только немецкие варианты соглашения.

Скрин © Фонд "Историческая память"

Скрин © Фонд "Историческая память"

Кроме того, фонд обнародовал секретный дополнительный протокол к пакту Молотова — Риббентропа. В данном приложении закреплена договорённость сторон о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. В соответствии с секретным протоколом, в зону интересов СССР входят страны Прибалтики, Польша и Бессарабия — часть современных Украины и Молдавии. Германия, со своей стороны, заявляет о полной политической незаинтересованности в данных регионах.

Скрин © Фонд "Историческая память"

Скрин © Фонд "Историческая память"

Советский оригинал пакта будет размещён в научном издании "Антигитлеровская коалиция — 1939: формула провала", где учёные подробно разберут причины краха борьбы против стран нацистского блока в 1939 году.

Ранее Минобороны РФ опубликовало неизвестные фото полководцев Победы.

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Алёна Темирчиева
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