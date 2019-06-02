Опубликован оригинал пакта Молотова — Риббентропа и секретный протокол к нему

Фонд "Историческая память" впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией, подписанного 23 августа 1939 года Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Раньше в общем доступе находились только немецкие варианты соглашения.

Кроме того, фонд обнародовал секретный дополнительный протокол к пакту Молотова — Риббентропа. В данном приложении закреплена договорённость сторон о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. В соответствии с секретным протоколом, в зону интересов СССР входят страны Прибалтики, Польша и Бессарабия — часть современных Украины и Молдавии. Германия, со своей стороны, заявляет о полной политической незаинтересованности в данных регионах.