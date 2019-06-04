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Регион
Опубликовано 4 июня 2019, 04:35

Напавший на жандармов в Триполи террорист ликвидирован спецназом Ливии

Фото © dpa / picture-alliance / TASS

Фото © dpa / picture-alliance / TASS

Нападение, в результате которого погиб один военнослужащий, устроил боевик ИГИЛ.

Отряд армейского спецназа Ливии уничтожил боевика, который напал на патруль жандармов в городе Триполи, сообщает агентство Al-Watania.

Уточняется, что нападение, в результате которого погиб один военнослужащий, устроил боевик ИГИЛ* Абдель Рахман Мабсут.

Мабсут бросил гранату в патруль жандармов, после чего спрятался в одном из домов. Отряд армейского спецназа взял здание штурмом, когда выяснилось, что заложников у злоумышленника нет. В ходе штурма террорист был уничтожен, — поясняется в сообщении.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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Аннa Харитонова
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