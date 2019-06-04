Напавший на жандармов в Триполи террорист ликвидирован спецназом Ливии

Уточняется, что нападение, в результате которого погиб один военнослужащий, устроил боевик ИГИЛ* Абдель Рахман Мабсут.

— Мабсут бросил гранату в патруль жандармов, после чего спрятался в одном из домов. Отряд армейского спецназа взял здание штурмом, когда выяснилось, что заложников у злоумышленника нет. В ходе штурма террорист был уничтожен, — поясняется в сообщении.