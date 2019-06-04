В Госдуме предложили обязать агрегаторы такси сообщать о судимости водителей

По мнению парламентария от ЛДПР, пассажиры обязаны знать о наличии криминального прошлого у таксиста, если оно есть.

Информация о судимости водителя такси должна быть публичной, а пассажир должен быть оповещён о криминальном прошлом извозчика при заказе поездки любого агрегатора и оператора. Кроме того, людей с некоторыми видами судимостей нельзя допускать до работы в такси, в частности при совершённых преступлениях против половой неприкосновенности. Такие поправки в законодательство предложил внести депутат Госдумы Виталий Пашин.

— Мы будем выходить с такими инициативами, чтобы водителям, которые были ранее судимы за половую неприкосновенность, приём в такси был ограничен или вообще их туда не допускать, — сообщил агентству городских новостей "Москва" парламентарий.

По словам депутата, к разработке подобных поправок его натолкнул один инцидент на дороге с участием ранее судимого водителя такси. Как отметил Пашин, никто не занимается проверкой прошлого таксиста, просто смотрят на наличие водительского удостоверения и отправляют работать, хотя человек может быть потенциально опасен.

— Нужно сделать так, чтобы гражданин знал, с кем он поедет. Допустим, заказываешь такси, а там написано, что у человека есть судимость. Какая судимость — не раскрывается. Если человек сомневается, он не поедет, — отметил Виталий Пашин.

Парламентарий подчеркнул, что предложения будут оформлены в отдельную законодательную инициативу в виде поправок. Основной законопроект об агрегаторах такси уже принят в первом чтении.