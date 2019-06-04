Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июня 2019, 13:48

Кузнецова назвала безграмотными сотрудников базы отдыха, отказавших детям с ВИЧ

Анна Кузнецова. Фото © Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Анна Кузнецова. Фото © Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Детский омбудсмен заверила, что в ситуации разберутся, так как "она недопустима".

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова назвала отказ руководства базы отдыха ВИЧ-положительным детям элементарной безграмотностью.

По её словам, руководителю учреждения следовало бы проконсультироваться со специалистами насчёт того, "каким образом решаются данные вопросы, а не трогать детей".

— Не знаешь, как решить вопрос, обратись к руководству, проконсультируйся, какие есть нормы и правила по работе с этой категорией детей, — сказала Кузнецова.

При этом она отметила, что сама поездка была плохо организована и администрация базы отдыха не знала о статусе детей. Кузнецова заверила, что по этой ситуации начнут разбирательство, так как "она недопустима".

— Стыдно перед детьми просто, — сказала Кузнецова.

Ранее Лайф сообщал, что спортивная деревня "Новинки" в Нижегородской области отказалась размещать у себя 50 человек с положительным ВИЧ-статусом. Там заявили, что "боятся".

BannerImage
Сусанна Витвинская
  • Новости
  • Дети
  • Анна Кузнецова
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar