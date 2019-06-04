Кузнецова назвала безграмотными сотрудников базы отдыха, отказавших детям с ВИЧ
Анна Кузнецова. Фото © Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
Детский омбудсмен заверила, что в ситуации разберутся, так как "она недопустима".
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова назвала отказ руководства базы отдыха ВИЧ-положительным детям элементарной безграмотностью.
По её словам, руководителю учреждения следовало бы проконсультироваться со специалистами насчёт того, "каким образом решаются данные вопросы, а не трогать детей".
— Не знаешь, как решить вопрос, обратись к руководству, проконсультируйся, какие есть нормы и правила по работе с этой категорией детей, — сказала Кузнецова.
При этом она отметила, что сама поездка была плохо организована и администрация базы отдыха не знала о статусе детей. Кузнецова заверила, что по этой ситуации начнут разбирательство, так как "она недопустима".
— Стыдно перед детьми просто, — сказала Кузнецова.
Ранее Лайф сообщал, что спортивная деревня "Новинки" в Нижегородской области отказалась размещать у себя 50 человек с положительным ВИЧ-статусом. Там заявили, что "боятся".