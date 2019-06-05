Золотой состав. Где сейчас звёзды легендарного матча Россия — Франция 1999 года?

Как это было

Матч Франция — Россия, который состоялся в 1999 году в рамках отбора не Евро-2020, вошёл в историю нашего футбола как один из самых сенсационных. Россияне впервые в истории обыграли действующих чемпионов мира (3:2), нанеся французам первое поражение на "Стад де Франс".