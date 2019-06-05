Золотой состав. Где сейчас звёзды легендарного матча Россия — Франция 1999 года?

Фото © VK /Александр Панов
Александр Панов, 43 года
- Основал свою школу футбола "Пантера" в Москве
- Попал в скандал, когда после "Зенита" стал болельщиком "Спартака"
Фото © twitter.com / @zenit_spb
Сергей Семак, 43 года (главный тренер "Зенита")
- Стал пятикратным чемпионом России как игрок
- Как тренер вывел "Уфу" впервые в истории в Еврокубки
- А следом сделал "Зенит" чемпионом
Фото © twitter.com/@rostovfc
Валерий Карпин, 50 лет (главный тренер "Ростова")
- В разные годы тренировал "Спартак", "Мальорку", "Торпедо" (Армавир)
- Сейчас возглавляет "Ростов"
Фото © twitter.com / @FCDM_official
Дмитрий Хохлов, 43 года (главный тренер "Динамо")
- Несколько лет работал главным тренером "Динамо мол.", "Динамо-2", "Кубани"
- С 2017 года — главный тренер основной команды "Динамо"
Фото © L!FE / Владимир Суворов
Виктор Онопко, 49 лет (тренер ЦСКА)
- Многие годы был рекордсменом по количеству матчей за сборную (109)
- С 2009 года работает тренером в ЦСКА
Фото © РФС
Алексей Смертин, 44 года (сотрудник РФС)
- Член Комитета УЕФА по вопросам футбола
- Директор РФС по региональной политике и международным отношениям
Фото © VK / Александр Мостовой
Александр Мостовой, 50 лет (телевизионный эксперт)
- Считается одним из лучших игроков сборной России в истории
- Работает экспертом на телевидении и в спортивных СМИ
Фото © Wikipedia
Егор Титов, 43 года (тренер)
- В тандеме с Аленичевым работал в "Спартаке"
- С 2017-го входил в тренерский штаб "Енисея", который впервые в истории вывел клуб в РПЛ
Фото © ФК "Крылья Советов"
Андрей Тихонов, 48 лет (тренер)
- С 2008 года работал тренером в "Спартаке", "Краснодаре", "Енисее"
- Последнее место работы — "Крылья Советов", которые он вывел в РПЛ
Фото © Wikipedia
Александр Филимонов, 45 лет (тренер вратарей)
- Работает тренером вратарей в юношеской сборной России
- До этого трудился в "Арсенале" (Тула) и "Долгопрудном"
Фото © Wikipedia
Владимир Бесчастных, 45 лет (тренер)
- Работал тренером молодёжки "Спартака", "Торпедо" (Армавир)
- Последнее место работы — "Тосно" (до р)
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Евгений Варламов, 43 года (детский тренер)
- С 2009 года работает в ДЮСШ ЦСКА
Фото © ТАСС / Игорь Уткин
Илья Цымбаларь (умер в возрасте 44 лет)
- Работал тренером в "Нижнем Новгороде", "Химках", "Шиннике"
- Умер в 2013 году из-за проблем с сердцем
Фото © Wikipedia
Олег Романцев, 65 лет (на пенсии)
- Самый титулованный тренер в истории чемпионата России
- С 2012 года не работает
Как это было
Матч Франция — Россия, который состоялся в 1999 году в рамках отбора не Евро-2020, вошёл в историю нашего футбола как один из самых сенсационных. Россияне впервые в истории обыграли действующих чемпионов мира (3:2), нанеся французам первое поражение на "Стад де Франс".
Ну и интересно, что потом, на Евро-2000, Франция одержала победу.