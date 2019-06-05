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Золотой состав. Где сейчас звёзды легендарного матча Россия — Франция 1999 года?

Сегодня исполняется 20 лет сенсационной победе нашей команды над французами (3:2) в отборе на Евро-2000. Мы решили вспомнить тех героев и посмотреть, где они сейчас. И знаете... Ничего не поменялось! Большинство из них также остаются звёздами российского футбола, но уже на тренерской бровке.

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Фото © VK /Александр Панов

Александр Панов, 43 года

  • Основал свою школу футбола "Пантера" в Москве
  • Попал в скандал, когда после "Зенита" стал болельщиком "Спартака"
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Фото © twitter.com / @zenit_spb

Сергей Семак, 43 года (главный тренер "Зенита")

  • Стал пятикратным чемпионом России как игрок
  • Как тренер вывел "Уфу" впервые в истории в Еврокубки
  • А следом сделал "Зенит" чемпионом
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Фото © twitter.com/@rostovfc

Валерий Карпин, 50 лет (главный тренер "Ростова")

  • В разные годы тренировал "Спартак", "Мальорку", "Торпедо" (Армавир)
  • Сейчас возглавляет "Ростов"
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Фото © twitter.com / @FCDM_official

Дмитрий Хохлов, 43 года (главный тренер "Динамо")

  • Несколько лет работал главным тренером "Динамо мол.", "Динамо-2", "Кубани"
  • С 2017 года — главный тренер основной команды "Динамо"
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Фото © L!FE / Владимир Суворов

Виктор Онопко, 49 лет (тренер ЦСКА)

  • Многие годы был рекордсменом по количеству матчей за сборную (109)
  • С 2009 года работает тренером в ЦСКА
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Фото © РФС

Алексей Смертин, 44 года (сотрудник РФС)

  • Член Комитета УЕФА по вопросам футбола
  • Директор РФС по региональной политике и международным отношениям
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Фото © VK / Александр Мостовой

Александр Мостовой, 50 лет (телевизионный эксперт)

  • Считается одним из лучших игроков сборной России в истории
  • Работает экспертом на телевидении и в спортивных СМИ
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Фото © Wikipedia

Егор Титов, 43 года (тренер)

  • В тандеме с Аленичевым работал в "Спартаке"
  • С 2017-го входил в тренерский штаб "Енисея", который впервые в истории вывел клуб в РПЛ
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Фото © ФК "Крылья Советов"

Андрей Тихонов, 48 лет (тренер)

  • С 2008 года работал тренером в "Спартаке", "Краснодаре", "Енисее"
  • Последнее место работы — "Крылья Советов", которые он вывел в РПЛ
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Фото © Wikipedia

Александр Филимонов, 45 лет (тренер вратарей)

  • Работает тренером вратарей в юношеской сборной России
  • До этого трудился в "Арсенале" (Тула) и "Долгопрудном"
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Фото © Wikipedia

Владимир Бесчастных, 45 лет (тренер)

  • Работал тренером молодёжки "Спартака", "Торпедо" (Армавир)
  • Последнее место работы — "Тосно" (до р)
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Фото © Wikipedia

Евгений Варламов, 43 года (детский тренер)

  • С 2009 года работает в ДЮСШ ЦСКА
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Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Илья Цымбаларь (умер в возрасте 44 лет)

  • Работал тренером в "Нижнем Новгороде", "Химках", "Шиннике"
  • Умер в 2013 году из-за проблем с сердцем
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Фото © Wikipedia

Олег Романцев, 65 лет (на пенсии)

  • Самый титулованный тренер в истории чемпионата России
  • С 2012 года не работает
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Как это было

Матч Франция — Россия, который состоялся в 1999 году в рамках отбора не Евро-2020, вошёл в историю нашего футбола как один из самых сенсационных. Россияне впервые в истории обыграли действующих чемпионов мира (3:2), нанеся французам первое поражение на "Стад де Франс".

Ну и интересно, что потом, на Евро-2000, Франция одержала победу.

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