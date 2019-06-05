"Секс со Сталиным". Компьютерные игры, воскресившие советского вождя

Первое появление Сталина.Escape from Hell, 1990 год

Фото © Скриншот игры Escape from Hell

Старинная ролевая игра была создана тридцать лет назад. Сюжет незамысловат. Главный герой попадает в ад. И должен выбраться оттуда. Ему помогают боевые умения, а также компаньоны, которых он собирает по дороге. Первым встречается Сталин. В силу убогости графики сложно различить в наборе пикселей Иосифа Виссарионовича. Однако первая встреча предлагает или "Поговорить со Сталиным", или "Сразиться со Сталиным". В разговоре выясняется, что в аду Сталин пересмотрел свои взгляды и стал либертарианцем. Он выступает за свободный ад для капиталистов. И согласен пойти с героем, чтобы сразиться с Большим Красным Дьяволом — но тут речь не про метафору к коммунистическому злу — речь и правда о Большом Красном Дьяволе — боссе в финале игры.

Сталин как стратег. Civilization, 1991 год

Фото © Скриншот игры Civilization

В 2019 году разрабатывают уже седьмую "Цивилку". Но в 1991 году глобальная стратегия Сида Мейера не имела номерного ряда. Правила были те же, что и сегодня. Игрок выбирает страну и ведёт её через годы, через расстояния, завоёвывая соседей и развивая экономику. У каждой страны был вождь. У России таким вождём был Сталин. Он стоял в кителе и с папиросой. Почему-то в окружении монголов. Все восхищались его мудростью. И называли не иначе как "император Сталин". Впрочем, ничего предосудительного советский лидер в этой игре не делал. Лишь сурово хмурил брови. В прочих номерных версиях игры Сталина заменяли на Петра Первого или Екатерину Великую.

Сталин — угроза для запада. Command & Conquer: Red Alert, 1996 год

Фото © Скриншот игры Command & Conquer: Red Alert

Стратегия в реальном времени воплотила весь набор "клюквы" из заграничных фильмов и книг. Сюжет вкратце. Альберт Эйнштейн отправляется в прошлое, где устраняет Гитлера. Но в новом мире без Гитлера власть над миром хочет захватить Сталин. Он создает огромную армию. И нападает на Европу. В стратегии игрок мог играть за русских или за европейцев. Между миссиями появлялись ролики с реальными актёрами. В игре за русских Сталин давал задания, грозно взирал и регулярно грозил вас расстрелять. В общем, мотивировал на прохождение заданий.

"Сталин против марсиан", 2009 год

Фото © Скриншот игры "Сталин против марсиан"

А это уже "клюква" отечественного производства. В 2009 году наши разработчики решили пошутить. Но шутку поняли не все. Сюжет игры: в 1942 году в разгар Великой Отечественной войны на Урале высадились пришельцы. И Сталин возглавил борьбу с ними. В стратегии гигантский Сталин седлает боевого робота или расправляется с марсианами, долбя их курительной трубкой по головам. Игра пыталась высмеять стереотипы. Но тема войны и Сталина оказалась для общества слишком болезненной, чтобы смеяться над ней. И разработчиков заклеймили нехорошими словами. Не спасла даже битва огромного Иосифа Сталина с мерзким Гитлером в виде чёрного инопланетного осьминога.

Управляемый Сталин. Calm Down, Stalin, 2016 год

Фото © Скриншот игры Calm Down, Stalin

В этой игре нужно управлять Сталиным: подписывать бумаги, вести переговоры. И главное — не нервничать. Ведь как только Сталин психует, он нажимает красную кнопку и начинает мировую войну. Вся игра проходит на одном экране, где вы видите вождя по пояс. Он курит трубку, бьёт настольную лампу или говорит по телефону. Стратегия до сих пор доступна на Steam за 99 рублей. Похайпились авторы на ней недолго. Но в комментариях можно прочесть словесные бои поклонников вождя и его ярых ненавистников.

Голый Сталин. Sex with Stalin, 2019 год

Фото © Скриншот игры Sex with Stalin