"Секс со Сталиным". Компьютерные игры, воскресившие советского вождя
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В игровом сервисе Steam анонсировали компьютерную игру Sex with Stalin. Игра выйдет лишь в октябре, но скандал вызвала уже сейчас. Расскажем о ней, а также вспомним, в каких ещё компьютерных играх использовали образ советского лидера.
Фото © Valve Corporation
Первое появление Сталина.Escape from Hell, 1990 год
Фото © Скриншот игры Escape from Hell
Старинная ролевая игра была создана тридцать лет назад. Сюжет незамысловат. Главный герой попадает в ад. И должен выбраться оттуда. Ему помогают боевые умения, а также компаньоны, которых он собирает по дороге. Первым встречается Сталин. В силу убогости графики сложно различить в наборе пикселей Иосифа Виссарионовича. Однако первая встреча предлагает или "Поговорить со Сталиным", или "Сразиться со Сталиным".
В разговоре выясняется, что в аду Сталин пересмотрел свои взгляды и стал либертарианцем. Он выступает за свободный ад для капиталистов. И согласен пойти с героем, чтобы сразиться с Большим Красным Дьяволом — но тут речь не про метафору к коммунистическому злу — речь и правда о Большом Красном Дьяволе — боссе в финале игры.
Сталин как стратег. Civilization, 1991 год
Фото © Скриншот игры Civilization
В 2019 году разрабатывают уже седьмую "Цивилку". Но в 1991 году глобальная стратегия Сида Мейера не имела номерного ряда. Правила были те же, что и сегодня. Игрок выбирает страну и ведёт её через годы, через расстояния, завоёвывая соседей и развивая экономику.
У каждой страны был вождь. У России таким вождём был Сталин. Он стоял в кителе и с папиросой. Почему-то в окружении монголов. Все восхищались его мудростью. И называли не иначе как "император Сталин". Впрочем, ничего предосудительного советский лидер в этой игре не делал. Лишь сурово хмурил брови. В прочих номерных версиях игры Сталина заменяли на Петра Первого или Екатерину Великую.
Сталин — угроза для запада. Command & Conquer: Red Alert, 1996 год
Фото © Скриншот игры Command & Conquer: Red Alert
Стратегия в реальном времени воплотила весь набор "клюквы" из заграничных фильмов и книг. Сюжет вкратце. Альберт Эйнштейн отправляется в прошлое, где устраняет Гитлера. Но в новом мире без Гитлера власть над миром хочет захватить Сталин. Он создает огромную армию. И нападает на Европу.
В стратегии игрок мог играть за русских или за европейцев. Между миссиями появлялись ролики с реальными актёрами. В игре за русских Сталин давал задания, грозно взирал и регулярно грозил вас расстрелять. В общем, мотивировал на прохождение заданий.
"Сталин против марсиан", 2009 год
Фото © Скриншот игры "Сталин против марсиан"
А это уже "клюква" отечественного производства. В 2009 году наши разработчики решили пошутить. Но шутку поняли не все. Сюжет игры: в 1942 году в разгар Великой Отечественной войны на Урале высадились пришельцы. И Сталин возглавил борьбу с ними. В стратегии гигантский Сталин седлает боевого робота или расправляется с марсианами, долбя их курительной трубкой по головам.
Игра пыталась высмеять стереотипы. Но тема войны и Сталина оказалась для общества слишком болезненной, чтобы смеяться над ней. И разработчиков заклеймили нехорошими словами. Не спасла даже битва огромного Иосифа Сталина с мерзким Гитлером в виде чёрного инопланетного осьминога.
Управляемый Сталин. Calm Down, Stalin, 2016 год
Фото © Скриншот игры Calm Down, Stalin
В этой игре нужно управлять Сталиным: подписывать бумаги, вести переговоры. И главное — не нервничать. Ведь как только Сталин психует, он нажимает красную кнопку и начинает мировую войну. Вся игра проходит на одном экране, где вы видите вождя по пояс. Он курит трубку, бьёт настольную лампу или говорит по телефону.
Стратегия до сих пор доступна на Steam за 99 рублей. Похайпились авторы на ней недолго. Но в комментариях можно прочесть словесные бои поклонников вождя и его ярых ненавистников.
Голый Сталин. Sex with Stalin, 2019 год
Фото © Скриншот игры Sex with Stalin
Вот то описание, которое дают создатели игры: "Вам — юному путешественнику во времени — выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времён — Сталиным. А что дальше? Всё в ваших руках! Общайтесь со Сталиным! Помогите вождю прийти к мировому господству! Или... покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!"
Игра анонсирована на октябрь 2019 года. И пока о ней ничего не известно, кроме пяти фотографий. На трёх из которых Сталин голышом. Не исключено, что такое историческое порно никогда не выйдет и окажется лишь шуткой ради шутки. Но появление игры после долгого затишья может говорить и о том, что фигура диктатора вновь актуальна как предмет спора и борьбы идеологий.