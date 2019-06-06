Джанлуиджи Буффон не будет продлевать контракт с ПСЖ
Фото © Twitter / Paris Saint-Germain
Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite ❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 5, 2019
Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon 🙌 pic.twitter.com/l4xrZOA8cf
41-летний вратарь клуба "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ. Об этом сообщается в соцсетях клуба.
— Джентльмен на поле и за его пределами и необыкновенный партнёр по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем, — прощается с Буффоном ПСЖ.
В свою очередь агент вратаря Сильвано Мартина известил о дальнейших его планах, среди которых футболист выразил желание взять пару дней отдыха, чтобы подумать о собственном будущем.
— Буффон не перестанет играть. Сегодня он встретился с руководством ПСЖ, после чего было решено, что уход из клуба будет правильным решением, — заявил агент вратаря.
Ранее Лайф писал о готовящейся перестройке в ПСЖ, в соответствии с которой Буффон покинул стены клуба.