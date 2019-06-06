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Регион
Опубликовано 6 июня 2019, 00:01

Джанлуиджи Буффон не будет продлевать контракт с ПСЖ

Фото © Twitter / Paris Saint-Germain‏

Фото © Twitter / Paris Saint-Germain‏

41-летний вратарь клуба "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ. Об этом сообщается в соцсетях клуба.

Джентльмен на поле и за его пределами и необыкновенный партнёр по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем, — прощается с Буффоном ПСЖ.

В свою очередь агент вратаря Сильвано Мартина известил о дальнейших его планах, среди которых футболист выразил желание взять пару дней отдыха, чтобы подумать о собственном будущем.

Буффон не перестанет играть. Сегодня он встретился с руководством ПСЖ, после чего было решено, что уход из клуба будет правильным решением, — заявил агент вратаря.

Ранее Лайф писал о готовящейся перестройке в ПСЖ, в соответствии с которой Буффон покинул стены клуба.

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Надежда Харламова
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