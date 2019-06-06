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Опубликовано 6 июня 2019, 05:18

ВПП аэропорта Триполи подверглась авиаудару

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Взлётно-посадочная полоса международного аэропорта Митига подверглась авиаудару. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани, опубликованном в "Фейсбуке".

Международный аэропорт Митига подвергся недавно удару военного самолёта по взлётно-посадочной полосе, — объявляет воздушная гавань в соцсети.

Согласно информации, полученной через час после заявления о бомбардировке, аэропорт работает в штатном режиме в связи с сообщением Управления воздушным движением о том, что обстрел проходит далеко от взлётно-посадочной полосы.

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Надежда Харламова
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