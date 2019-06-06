ВПП аэропорта Триполи подверглась авиаудару

Взлётно-посадочная полоса международного аэропорта Митига подверглась авиаудару. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани, опубликованном в "Фейсбуке".

Согласно информации, полученной через час после заявления о бомбардировке, аэропорт работает в штатном режиме в связи с сообщением Управления воздушным движением о том, что обстрел проходит далеко от взлётно-посадочной полосы.