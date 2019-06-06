Экс-президент СССР Михаил Горбачёв находится в больнице. В медицинском учреждении политик продолжает работать над своей книгой.

— Я нахожусь в больнице, давно уже, — заявил Горбачёв РИА "Новости".

Политик отметил, что при малейшей возможности работает, в этом ему помогают друзья. По словам Горбачёва, его книга выйдет в ближайшее время.

Напомним, 2 марта Михаилу Горбачёву исполнилось 88 лет.

Михаил Горбачев — бывший генсек ЦК КПСС, первый и единственный президент Советского Союза. Его деятельность оказала влияние на ход мировой истории, в частности, привела к выводу советских войск из Афганистана и стран Варшавского договора, обеспечила подписание договора с США о сокращении количества ракет средней дальности, способствовала воссоединению Германии. Эти и другие его заслуги стали основанием для вручения политику Нобелевской премии мира.