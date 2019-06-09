Секс-коммуны, эвтаназия и развод по щелчку пальцев. Неожиданный СССР

6 июня 1956 года в СССР была отменена плата за учёбу в старших классах школ, техникумах и вузах. На протяжении первых 16 лет существования СССР в стране было платное образование. Сам факт платы за получение образования в социалистической стране до сих пор удивляет людей, не заставших ту эпоху. Причём это не самый шокирующий факт.

Право на смерть

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Эвтаназия, то есть намеренное прекращение жизни по просьбе человека, до сих пор остаётся спорным вопросом во всём мире. Почти 100 лет назад советское государство оказалось пионером в этой сфере, юридически легализовав эвтаназию на 60 лет раньше, чем это сделали другие страны.

В 1922 году 143-я статья Уголовного кодекса РСФСР была дополнена примечанием, которое разрешало убийство другого человека из сострадания. Причём речь не шла о какой-то организованной сверху системе бюрократического надзора с привлечением врачей. Убийство из сострадания перекладывалось на друзей, близких и просто знакомых и могло совершаться любым способом.

Идея легализации принадлежала председателю ВСНХ Юрию Ларину, который с детства страдал прогрессирующей мышечной атрофией, то есть не мог передвигаться самостоятельно. Ларин участвовал в обсуждении нового Уголовного кодекса и предложил эту поправку. В ответ на споры с коллегами он напомнил о своей тяжёлой болезни и предположил, что, если бы он попросил товарищей помочь ему достать яд, чтобы избавиться от непереносимых мучений, они бы ему не отказали. Но за эту помощь они понесли бы ответственность как убийцы. Он вопрошал: "Разве это справедливо?"

Но через полгода примечание исключили из Уголовного кодекса после инцидента в Саратовской губернии. Там к прокурору пришёл местный житель и принёс записку от члена партии, в которой тот письменно разрешал ему убить его, поскольку большевику надоело жить. Оказалось, что убитый страдал депрессией на фоне алкоголизма. Убийцу наказывать не стали, но закон отменили.

Коммуны и публичный секс

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Вплоть до середины 40-х годов СССР был самым либеральным государством в мире в сфере семейных отношений. В 1926 году вышел Кодекс законов о браке и семье, законодательно уравнявший брачный союз и сожительство, которое именовалось фактическими брачными отношениями. Благодаря этому находиться в фактическом браке было даже выгоднее, чем в зарегистрированном, поскольку не требовалось никаких бумажных формальностей. Например, при вступлении в брак супруги давали расписку, что у них нет определённых болезней, тогда как для сожительства этого не требовалось.

Также были максимально упрощены разводы. В большинстве стран мира они были либо под запретом, либо максимально усложнены. Но в СССР развестись можно было буквально по щелчку пальцев. Одному из супругов достаточно было зайти в загс и написать заявление, согласие второго супруга даже не требовалось.

Кроме того, СССР стал первым в мире государством, законодательно разрешившим аборты. Считалось, что эта практика ведёт к освобождению и раскрепощению женщины, угнетённой не только капиталом, но и патриархальной семьёй.

Многие большевики вообще были противниками семьи. Они считали её отсталым пережитком буржуазного общества. Например, нарком государственного призрения Александра Коллонтай полагала, что в будущем коммунистическом обществе семей не будет, а детей будет воспитывать государство. Поступали предложения вообще упразднить институт брака в СССР.

Вплоть до начала 30-х годов на государственном уровне поддерживалось существование коммун. Считалось, что в коммунах легче "выковать" нового человека, поэтому энтузиазм молодёжи в деле строительства нового быта направлялся именно в это русло. Иногда такие коммуны были однополыми, но зачастую в них проживали разнополые коммунары, что вело к очевидным последствиям.

"В коммуне девушка, вступающая в половую связь, не отвлекается от общественной жизни. Если вы не хотите жить, как ваши отцы, если хотите найти удовлетворительное решение вопроса о взаимоотношении полов — стройте коммуну рабочей молодежи", — призывали молодые коммунары в популярной ленинградской газете "Смена".

Отношения внутри коммуны регламентировались уставом. Правила в каждой из них существенно отличались. Существовали аскетичные коммуны, где не только половые связи, но и простой флирт были под строжайшим запретом. Но были и коммуны, где приветствовались сексуальные связи, причём в уставе особенно подчеркивалось: "Половые отношения должны быть открытыми", а стремление "уединиться в тёмном углу" признавалось недостойным коммунаров.

Резкий разворот

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Через несколько лет маятник качнулся в другую сторону. В 1934 году коммуны были объявлены "уравниловско-мальчишескими упражнениями левых головотяпов" и упразднены. В 1936 году были запрещены аборты. С этого же времени начала усложняться процедура разводов, теперь требовалось не только согласие супругов, но и уплата специальной пошлины. Которая с каждым последующим разводом становилась всё более высокой.

Наконец, в 1944 году в СССР были упразднены фактические брачные отношения. Все, кто к моменту выхода указа, находился в таких отношениях, должны были заключить брак. В противном случае отношения этих людей не признавались государством. Разводы были максимально усложнены, загсы вообще лишились права разводить супругов, это мог сделать только суд. Причём суды имели инструкцию разводить только в крайних случаях. Пошлина за развод также была повышена, а информация обо всех разводах в обязательном порядке публиковалась в местных газетах.

Сильнее всего нововведения ударили по одиноким матерям и их детям. Если раньше внебрачные дети пользовались всеми правами, то теперь для них был установлен ряд ограничений. Родившая вне брака женщина не могла ходатайствовать о признании мужчины отцом её ребёнка. В графе "Отец" у таких детей отныне стоял прочерк, даже если имя отца было известно. Кроме того, одинокие матери лишались права на получение алиментов от отца ребёнка. Вместо них они получали государственное пособие, однако оно выплачивалось только до достижения ребёнком 12-летнего возраста, тогда как алименты выплачивались до совершеннолетия.

Платное образование

Фото © ТАСС

Как и в случае с семейными отношениями, в сфере образования СССР в разные периоды метался от одной крайности к другой. В 1918 году Лениным был подписан правительственный декрет, разрешающий учиться в вузе абсолютно любому человеку, независимо от его образовательного уровня. При поступлении в университет отменялись экзамены и какие-либо испытания, а также не требовалось дипломов и аттестатов, подтверждающих окончание школы. Вместо лекций и семинаров велось обучение по бригадно-лабораторному методу. Студенты делились на группы, и один человек из каждой группы отвечал на вопросы преподавателя, после чего одинаковую оценку ставили всем.

К концу 30-х произошёл возврат к прежней системе обучения. Вернулись экзамены, учёные степени, семинары. Если в первые годы в вузы принимали всех подряд, лишь бы человек имел рабоче-крестьянское происхождение, то теперь получение образования было затруднено введением платы за обучение.

СССР на протяжении всей своей истории неизменно декларировал всеобщий и равный доступ к бесплатному образованию, однако на протяжении 16 лет (с 1940 по 1956 год) не только учёба в вузе, но и в старших классах школы, а также техникумах была платной.

До седьмого класса учёба в школе оставалась бесплатной. Начиная с восьмого и до десятого класса год обучения стоил 150 рублей (в столицах союзных республик — 200 рублей). Такую же сумму приходилось платить за учёбу в любых средних специальных учебных заведениях. Год учёбы в вузе стоил 300 рублей (в столичных вузах — 400 рублей).

Самыми дорогими были музыкальные, театральные и художественные заведения, за год учёбы в них была установлена плата в размере 500 рублей (за исключением Московской консерватории, которая осталась бесплатной). В военных учебных заведениях сохранилось бесплатное обучение. От платы за учёбу освобождались инвалиды и их дети в случае, если пенсия была единственным источником их дохода. Оплата учёбы могла быть частично компенсирована стипендией, но её можно было получить, только имея оценку отлично по двум-трём предметам.

Одновременно с этим была объявлена мобилизация на учёбу в училищах и ФЗО (школы фабрично-заводского обучения). Ежегодно государство направляло на учёбу в эти учреждения до миллиона подростков, причём они не имели права покинуть учебное заведение и после учебы обязаны были отработать четыре года по распределению на предприятии. При этом на время отработки им предоставлялась отсрочка от призыва в армию.