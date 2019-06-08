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Опубликовано 8 июня 2019, 09:40

Кооперативные туалеты и ларьки. Как 31 год назад в РФ появился частный бизнес

8 июня 1988 года в "Правде" напечатали закон "О кооперации в СССР". Судьбоносный проект приняли 26 мая на Верховном Совете СССР. Но после публикации в главной газете страны он вступил в силу. Теперь граждане могли объединяться и создавать кооперативы с использованием наёмного труда. А всякое вмешательство в деятельность таких кооперативов со стороны государства запрещалось.

Так в СССР начался частный бизнес. То, что начиная с революции было уголовным преступлением, стало приносить прибыль. Вчерашние инженеры и рабочие стали пробовать себя в бизнесе. В городах появились частные кафе, ателье по пошиву одежды, лотки по продаже продуктов и овощей. Для многих советских людей всё происходящее было в диковинку.

Предпринимательство, пусть и ненадолго, стало новой национальной идеей Советского Союза. Спустя три десятка лет многие архивные кадры кажутся диковатыми — тем интереснее взглянуть на кооперативы СССР из современной России. Листать галерею вы можете справа налево.

  • <p>Фото © Титов В./Фотохроника ТАСС</p>
    <p>Фото © Титов В./Фотохроника ТАСС</p>
  • <p>Фото © Свердлов Леонид/Фотохроника ТАСС</p>
    <p>Фото © Свердлов Леонид/Фотохроника ТАСС</p>
  • <p>Фото © Public Domain</p>
    <p>Фото © Public Domain</p>
  • <p>Фото © Лисицын Виктор/Фотохроника ТАСС</p>
    <p>Фото © Лисицын Виктор/Фотохроника ТАСС</p>
  • <p>Фото © Киквадзе М., Шламов Иван/Фотохроника ТАСС</p>
    <p>Фото © Киквадзе М., Шламов Иван/Фотохроника ТАСС</p>
  • <p>Фото © Галинский В., Павский Александр/Фотохроника ТАСС</p>
    <p>Фото © Галинский В., Павский Александр/Фотохроника ТАСС</p>
  • <p>Фото © Валишвили Владимир, Киквадзе М./Фотохроника ТАСС</p>
    <p>Фото © Валишвили Владимир, Киквадзе М./Фотохроника ТАСС</p>
  • <p>Фото © Дьяконов Юрий/Фотохроника ТАСС</p>
    <p>Фото © Дьяконов Юрий/Фотохроника ТАСС</p>
  • <p>Фото © Уриханян А./Фотохроника ТАСС</p>
    <p>Фото © Уриханян А./Фотохроника ТАСС</p>
  • <p>Фото © Жигайлов Алексей/Фотохроника ТАСС</p>
    <p>Фото © Жигайлов Алексей/Фотохроника ТАСС</p>
  • <p>Фото © Public Domain</p>
    <p>Фото © Public Domain</p>

Фото © Титов В./Фотохроника ТАСС

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Артур Матвеев
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