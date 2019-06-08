Софи Тёрнер рассказала, из-за кого появился киноляп со стаканом Starbucks
Актриса Софи Тёрнер, исполнившая в сериале "Игра престолов" роль Сансы Старк, заявила, что стакан кофе в кадре, скорее всего, оставил Кит Харингтон.
— Там сидел Кит. Вначале я подумала, что это Эмилия [Кларк] оставила, но на неё это непохоже. Кит ленивый, думаю, это он сделал, — заявила она в интервью с Конаном О'Брайеном.
При этом она заметила, что о киноляпе со стаканом Starbucks слышит намного чаще, чем о финале сезона "Игры престолов".
Напомним, в четвёртой серии финального сезона "Игры престолов" в кадр попал современный картонный стаканчик кофе. В Starbucks не стали утверждать, что это не их стаканчик, а повернули ситуацию себе на пользу. Как оказалось, инцидент принёс компании рекламу на $2,3 миллиарда.
Создатели сериала сами посмеялись над киноляпом, однако кадры в серии всё-таки заменили.