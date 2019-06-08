Софи Тёрнер рассказала, из-за кого появился киноляп со стаканом Starbucks

Актриса Софи Тёрнер, исполнившая в сериале "Игра престолов" роль Сансы Старк, заявила, что стакан кофе в кадре, скорее всего, оставил Кит Харингтон.

— Там сидел Кит. Вначале я подумала, что это Эмилия [Кларк] оставила, но на неё это непохоже. Кит ленивый, думаю, это он сделал, — заявила она в интервью с Конаном О'Брайеном.