Президент Албании отменил муниципальные выборы 30 июня
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Президент Албании Илир Мета заявил, что отменяет намеченные на 30 июня муниципальные выборы в связи с нестабильностью обстановки в стране, сообщает Associated Press.
— Нынешние условия не дают нам провести справедливые демократические выборы и срывают любую возможность начала переговоров о вступлении в Евросоюз, — приводит агентство заявление, распространённое офисом албанского лидера.
В то же время премьер страны Эди Рама, глава правящей социалистической партии, в ходе поездки по стране заявил на выступлении: "Выборы пройдут 30 июня, и социалисты, которые представляют большинство, решительно настроены на реформы в сфере правосудия, необходимые для нашего европейского будущего".
В Албании несколько месяцев проходят массовые акции против нынешнего правительства во главе с Рамой из-за коррупции. Полиции приходится применять для разгона митингующих слезоточивый газ.