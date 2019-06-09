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Опубликовано 9 июня 2019, 05:23

Президент Албании отменил муниципальные выборы 30 июня

Фото © Flickr / Andreas Lehner

Фото © Flickr / Andreas Lehner

Президент Албании Илир Мета заявил, что отменяет намеченные на 30 июня муниципальные выборы в связи с нестабильностью обстановки в стране, сообщает Associated Press.

Нынешние условия не дают нам провести справедливые демократические выборы и срывают любую возможность начала переговоров о вступлении в Евросоюз, — приводит агентство заявление, распространённое офисом албанского лидера.

В то же время премьер страны Эди Рама, глава правящей социалистической партии, в ходе поездки по стране заявил на выступлении: "Выборы пройдут 30 июня, и социалисты, которые представляют большинство, решительно настроены на реформы в сфере правосудия, необходимые для нашего европейского будущего".

В Албании несколько месяцев проходят массовые акции против нынешнего правительства во главе с Рамой из-за коррупции. Полиции приходится применять для разгона митингующих слезоточивый газ.

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Аннa Харитонова
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