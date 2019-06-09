В Португалии разбился небольшой самолёт, есть жертвы

Крушение вызвало сильный пожар, который вскоре перекинулся на лес около аэродрома.

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта, произошедшем сегодня на западе Португалии. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на комментарий местных спасателей.

Как уточняется, самолёт разбился рядом с аэродромом небольшого городка Лейрия. Тела погибших доставлены в госпиталь для идентификации.

Крушение вызвало сильный пожар, перекинувшийся на лес около аэродрома. В тушении принимают участие несколько пожарных машин и десятки спасателей.

Пока не сообщается, взлетал самолёт или приземлялся.