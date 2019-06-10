В результате боевых действий в Триполи погибло уже более 650 человек
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В число гражданских лиц, которые пострадали за последнюю неделю, входят трое медиков.
Минимум 653 человека погибли с начала вооружённых столкновений 4 апреля в окрестностях Триполи. Об этом информирует ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения.
— Число жертв в результате продолжающегося конфликта в столице Ливии составляет 653 человека, включая 41 мирного жителя; 3547 человек пострадали, включая 126 мирных жителей, — говорится в сообщении ВОЗ.
Также отмечается, что в число гражданских лиц, которые пострадали за последнюю неделю, входят трое медиков.
4 апреля командующий Ливийской нацармией Халифа Хафтар приказал военным начать наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Вооружённые формирования под командованием Правительства Триполи ведут ответную операцию под названием "Вулкан гнева".