В результате боевых действий в Триполи погибло уже более 650 человек

В число гражданских лиц, которые пострадали за последнюю неделю, входят трое медиков.

Минимум 653 человека погибли с начала вооружённых столкновений 4 апреля в окрестностях Триполи. Об этом информирует ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения.

— Число жертв в результате продолжающегося конфликта в столице Ливии составляет 653 человека, включая 41 мирного жителя; 3547 человек пострадали, включая 126 мирных жителей, — говорится в сообщении ВОЗ.

Также отмечается, что в число гражданских лиц, которые пострадали за последнюю неделю, входят трое медиков.