В Швеции арестован мужчина, угрожавший взрывом на вокзале в Мальмё

В вещах задержанного было найдено несколько разных документов, удостоверяющих личность.

Прокуратура Швеции приняла решение арестовать мужчину, угрожавшего устроить взрыв на центральном вокзале в городе Мальмё. Об этом говорится на сайте полиции.

В вещах задержанного было найдено несколько разных документов, удостоверяющих личность.

— Полиция устанавливает личность человека и сотрудничает в этой работе с полицией других стран, — говорится в сообщении.