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Регион
Опубликовано 11 июня 2019, 00:35

В Швеции арестован мужчина, угрожавший взрывом на вокзале в Мальмё

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В вещах задержанного было найдено несколько разных документов, удостоверяющих личность.

Прокуратура Швеции приняла решение арестовать мужчину, угрожавшего устроить взрыв на центральном вокзале в городе Мальмё. Об этом говорится на сайте полиции.

В вещах задержанного было найдено несколько разных документов, удостоверяющих личность.

Полиция устанавливает личность человека и сотрудничает в этой работе с полицией других стран, — говорится в сообщении.

Ранее утром полиция на вокзале обезвредила человека, который вёл себя угрожающе: в руках у него было две сумки, он заявлял, что там оружие и бомба. Стражам порядка пришлось открыть огонь, они ранили его в ноги. Сумки обезвредили прибывшие взрывотехники.

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Аннa Харитонова
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