Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с "драматичным танцем"
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Королевство намерено продолжать вести двустороннюю политику, сотрудничая с ЕС и продолжая контакты с Россией.
Политика Швеции в отношении России носит двусторонний характер: с одной стороны, Стокгольм будет дальше придерживаться направления ЕС и антироссийских санкций, с другой — продолжать прямые контакты с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.
— Двусторонние отношения — это как танцевать танго. Шаг вперёд, два или три в сторону, как там его танцуют, — иногда они немного непредсказуемы. А у нас очень драматичный танец, — отметила она.
Глава МИД отметила, что Швеция будет продолжать поддерживать антироссийские санкции и политику ЕС, однако в то же время не намерена разрывать связь с Россией и будет поддерживать прямые контакты.
— Нам нужны и контакты между людьми, нам нужны политические контакты, прямая связь. Чтобы говорить не о странах, но со странами, правительствами и лидерами. И мы это делаем. Это не всегда легко, — пояснила министр.
Также Вальстрём отметила наличие обширных контактов между народами Швеции и России. В поддержании международных связей между государствами заинтересованы многие организации, учёные. Кроме того, глава МИД Швеции рассказала о тёплых взаимоотношениях с Сергеем Лавровым, с которым Вальстрём переодически встречается на различных площадках, "говорит и шутит".