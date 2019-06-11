Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с "драматичным танцем"

Королевство намерено продолжать вести двустороннюю политику, сотрудничая с ЕС и продолжая контакты с Россией.

Политика Швеции в отношении России носит двусторонний характер: с одной стороны, Стокгольм будет дальше придерживаться направления ЕС и антироссийских санкций, с другой — продолжать прямые контакты с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.

— Двусторонние отношения — это как танцевать танго. Шаг вперёд, два или три в сторону, как там его танцуют, — иногда они немного непредсказуемы. А у нас очень драматичный танец, — отметила она.

Глава МИД отметила, что Швеция будет продолжать поддерживать антироссийские санкции и политику ЕС, однако в то же время не намерена разрывать связь с Россией и будет поддерживать прямые контакты.

— Нам нужны и контакты между людьми, нам нужны политические контакты, прямая связь. Чтобы говорить не о странах, но со странами, правительствами и лидерами. И мы это делаем. Это не всегда легко, — пояснила министр.