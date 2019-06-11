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Опубликовано 11 июня 2019, 20:15

В Госдуме разработали поправки к статье УК о наказании за хранение наркотиков

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

В Госдуме РФ разработали поправки к статье 228 УК о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Об этом со ссылкой на депутата Николая Брыкина сообщает РИА "Новости".

— Мы предлагаем снизить уголовную ответственность по 228 статье... Сейчас часть вторая этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, мы предлагаем до 5 лет максимально, — сказал Брыкин.

По словам Брыкина, проект о смягчении наказания поддержали в МВД и Верховном суде. Теперь депутаты ждут отзыва кабмина о предложении.

Брыкин подчеркнул, что законопроект был подготовлен для того, чтобы страдающие наркозависимостью люди не оказывались наравне с теми, кто хранит и умышленно распространяет наркотические вещества.

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Эмила Сидорова
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