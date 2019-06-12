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Опубликовано 12 июня 2019, 19:37

В Латвии запретили носить военную форму времён СССР

Фото © Flickr / Pablo Andrés Rivero

Фото © Flickr / Pablo Andrés Rivero

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении поддержала запрет на ношение военной формы "тоталитарных режимов" на общественных мероприятиях.

В сообщении комиссии отметили, что запрет распространяется на форму правоохранительных органов СССР и её бывших республик, а также на форму нацистской Германии. Кроме прочего, запрещено использовать изображение красной звезды в сочетании с серпом и молотом.

Как уточняет РИА "Новости", далее законопроект передадут на рассмотрение на пленарное заседание парламента.

Ранее в Латвии предложили запретить георгиевские ленты.

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София Алабина
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