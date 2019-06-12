В Латвии запретили носить военную форму времён СССР

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении поддержала запрет на ношение военной формы "тоталитарных режимов" на общественных мероприятиях.

В сообщении комиссии отметили, что запрет распространяется на форму правоохранительных органов СССР и её бывших республик, а также на форму нацистской Германии. Кроме прочего, запрещено использовать изображение красной звезды в сочетании с серпом и молотом.