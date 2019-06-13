Железнодорожное сообщение между Шотландией и Англией нарушено из-за дерева

Как уточняется, дерево упало на участке путей между населёнными пунктами Карлайл и Локерби.

Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией прервано из-за инцидента с упавшим деревом. Об этом сообщает пресс-служба компании Virgin Trains, обслуживающей данный участок.

В официальном сообщении перевозчик принёс извинения за неудобства и пообещал в ближайшее время решить возникшую проблему.

— Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы помочь людям завершить их путешествие, но хотели бы посоветовать всем, кто ещё не отправился в поездку, либо дождаться того момента, когда перебои прекратятся, либо уехать завтра, либо получить возмещение затраченных на поездку средств, — цитирует выдержку из сообщения ТАСС.