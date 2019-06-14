Россияне пожертвовали 14 миллионов рублей на настольную игру

Российский издатель и дистрибьютор настольных игр Hobby World рассказал Лайф, как их краудфандинговая платформа CrowdRepublic привлекла 14 368 450 рублей на выпуск проекта "Gloomhaven. Мрачная гавань". Заодно компания поделилась информацией о состоянии российского рынка настольных игр.

Кампания по сбору средств для настольной игры "Gloomhaven. Мрачная гавань" стала рекордной не только для площадки Hobby World, но и для краудфандинга в России вообще. Чуть более чем за месяц издатель собрал свыше 12 миллионов рублей. После этого была запущена вторая волна инвестиций, и, как следствие, общая сумма составила 14 340 785 рублей. Игра также установила рекорд по сборам за день — 2 773 290 рублей. Всего проект поддержало 1644 человека.

Фото © Hobby World

Рынок краудфандинга настольных игр в России постоянно растёт: больше проектов, больше участников, больше суммы. За прошлый год все площадки собрали рекордные 714 719 долларов, что на 40,1% больше, чем в позапрошлом году. Большая часть привлечённых средств пришлась на долю Hobby World — 86%. Особенностью именно CrowdRepublic является то, что через неё привлечь средства может любой независимый разработчик настолок, а не только проекты, одобренные издателем.

— В России — бум краудфандинговых проектов в сфере настольных игр. Это значит, что жители страны не просто коротают вечера за карточками и кубиками — они готовы поддерживать рублём проекты ещё на стадии замысла. Теперь каждый, по сути, может стать микроиздателем, — рассказывает генеральный директор упомянутого издательского холдинга Михаил Акулов.

Главным залогом успеха краудфандинговой кампании издатель считает бонусы для бэкеров, инвесторов. В ходе сбора средств на "Gloomhaven. Мрачная гавань" бонусами выступили скидка от розничной цены, оплата в рассрочку и дополнительные аксессуары для игры при выполнении сверхцелей кампании.

Фото © Hobby World