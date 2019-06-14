Москалькова отметила тенденцию к снижению реальных доходов граждан

По её данным, в прошлом году каждый восьмой россиянин имел доходы ниже прожиточного минимума.

За последние пять лет реальное снижение доходов граждан России составило 10 процентов, и тенденция сохраняется. Об этом на конференции "Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства" в Ханты-Мансийске заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

— В 2018 году каждый восьмой житель России, а это 12%, имел доходы ниже величины прожиточного минимума. Мы должны это учитывать. По данным аналитического центра при Правительстве РФ, в целом за пять лет реальное падение доходов населения составило 10%, — цитирует Москалькову ТАСС.

Она отметила, что в этом году такая тенденция продолжилась и этот отрицательный фактор нужно учитывать.

Днём ранее заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в России практически каждая вторая семья с детьми находится за чертой бедности.