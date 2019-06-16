Володин поздравил Терешкову с 56-летием её полёта в космос
Валентина Терешкова. Фото © Государственная дума
Первая женщина-космонавт вписала яркую страницу в историю покорения Вселенной, уверен парламентарий.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с 56-летием со дня её одиночного полёта вокруг Земли. Он пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия.
— Ваш легендарный полёт стал настоящим прорывом в освоении космоса, расширил горизонты возможного для всего человечества. Слава этого подвига не меркнет с годами, — обратился к ней Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что Терешкова вписала яркую страницу в историю отечественной космонавтики и покорения Вселенной.
Валентина Терешкова — единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку. Как писал Лайф, в октябре 2017 года ЮНЕСКО наградило её медалью за вклад в изучение космоса.