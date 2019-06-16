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Опубликовано 16 июня 2019, 09:13

Володин поздравил Терешкову с 56-летием её полёта в космос

&nbsp;Валентина Терешкова. Фото © Государственная дума

 Валентина Терешкова. Фото © Государственная дума

Первая женщина-космонавт вписала яркую страницу в историю покорения Вселенной, уверен парламентарий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с 56-летием со дня её одиночного полёта вокруг Земли. Он пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия.

— Ваш легендарный полёт стал настоящим прорывом в освоении космоса, расширил горизонты возможного для всего человечества. Слава этого подвига не меркнет с годами, — обратился к ней Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Терешкова вписала яркую страницу в историю отечественной космонавтики и покорения Вселенной.

Валентина Терешкова — единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку. Как писал Лайф, в октябре 2017 года ЮНЕСКО наградило её медалью за вклад в изучение космоса.

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Алёна Темирчиева
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