Володин поздравил Терешкову с 56-летием её полёта в космос

Первая женщина-космонавт вписала яркую страницу в историю покорения Вселенной, уверен парламентарий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с 56-летием со дня её одиночного полёта вокруг Земли. Он пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия.

— Ваш легендарный полёт стал настоящим прорывом в освоении космоса, расширил горизонты возможного для всего человечества. Слава этого подвига не меркнет с годами, — обратился к ней Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Терешкова вписала яркую страницу в историю отечественной космонавтики и покорения Вселенной.