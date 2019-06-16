Опубликовано видео боя двух советских танков в Триполи

Один Т-55 произвёл выстрел по второму, и тот загорелся. Экипажу, возможно, удалось эвакуироваться.

Опубликованы кадры вооружённых столкновений в Триполи между подразделениями правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара. В этом ролике Ruptly показало, как в бою сошлись два советских танка Т-55.

В дуэли победила принадлежащая ПНС боевая машина. Снаряд прилетел в борт танка хафтаровцев, и он загорелся. Экипажу, по всей видимости, удалось эвакуироваться, поскольку люки на машине открыты.