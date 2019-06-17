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Опубликовано 17 июня 2019, 15:15

В Литве Adidas попросили не выпускать товары с символикой СССР

Фото © Flickr/Mr.TinDC

Фото © Flickr/Mr.TinDC

Парламентарии считают, что признать заслуги спортсменов можно иным способом, так что поощрять советскую ностальгию не стоит.

Депутаты парламента Литвы от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы" просят Adidas не только убрать из магазинов товары с символикой СССР, но и прекратить их выпуск. Заявление они опубликовали на сайте парламента.

— Международные корпорации должны учитывать исторические факты и воздерживаться от поощрения советской ностальгии, — говорится в сообщении.

По мнению оппозиционеров, воздать должное спортивным достижениям можно по-другому.

Отметим, что заявление литовские парламентарии сделали после того, как в социальных сетях появилась информация, что на витрину лондонского магазина Adidas выставлена красная спортивная одежда с надписью СССР на английском языке.

Между тем сегодня над зданием муниципалитета в коммуне Тебю в Швеции развевался флаг Советского Союза. Кто решил поощрить "советскую ностальгию" — неизвестно.

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Дарья Иванова
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