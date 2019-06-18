В Госдуме разрабатывают законопроект о наказании за домогательства
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По мнению депутата, новый закон должен предостеречь от подобных действий, а также внушить гражданам чувство безопасности и доверия к власти.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек разрабатывает законопроект, в соответствии с которым домогательства будут оцениваться как преступление средней тяжести, предусматривающее до шести лет лишения свободы.
По словам законодателя, его проект предусматривает приравнивание наказания за домогательство к наказанию за изнасилование.
— Я готовлю проект закона, который подразумевает уголовное наказание за настойчивое приставание к людям и домогательство сексуального характера. Особое внимание уделено проявлению харассмента в отношении несовершеннолетних, — цитирует Бальбека РИА "Новости".
При этом он отметил, что работу над новым законом его побудила начать неоднозначная оценка действий насильственного характера в законодательстве.
— У нас получается парадокс: если совершены действия насильственного сексуального характера — то это преступление, а если приставали на улице, грязно домогались — то, получается, преступления не было, — возмутился Бальбек.
Ранее сообщалось, что уличные домогательства признали преступлением в Аргентине. Согласно документу, теперь мужчинам нельзя на людях позволять себе реплики сексуального содержания, обращаясь к женщине, делать её фото или видео без согласия.