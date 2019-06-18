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Регион
Опубликовано 18 июня 2019, 05:27

Фанатке Мэрайи Кэри по ошибке прислали торт со снимком Марии Кюри

Фото © Twitter / Harriet Alida Lye

Фото © Twitter / Harriet Alida Lye

Позже весть о забавном казусе дошла до самой певицы, она лично поздравила именинницу.

Поклонница творчества американской певицы Мэрайи Кэри из Великобритании по ошибке получила на свой день рождения торт с изображением первой женщины — лауреата Нобелевской премии Марии Кюри.

Кузина женщины рассказала, что её родственница попросила у коллег торт с фото Мэрайи Кэри, но что-то пошло не так.

— Они перепутали и испекли вот такой торт. Это Мария Кюри, выглядит довольно торжественно,написала в "Твиттере" Гэрриет.

Позднее она добавила, что весть о забавном казусе дошла до самой певицы и она лично поздравила именинницу.

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София Алабина
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