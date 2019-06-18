Фанатке Мэрайи Кэри по ошибке прислали торт со снимком Марии Кюри
Фото © Twitter / Harriet Alida Lye
Позже весть о забавном казусе дошла до самой певицы, она лично поздравила именинницу.
Поклонница творчества американской певицы Мэрайи Кэри из Великобритании по ошибке получила на свой день рождения торт с изображением первой женщины — лауреата Нобелевской премии Марии Кюри.
My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD— Harriet Alida Lye (@harrietalida) June 14, 2019
Кузина женщины рассказала, что её родственница попросила у коллег торт с фото Мэрайи Кэри, но что-то пошло не так.
— Они перепутали и испекли вот такой торт. Это Мария Кюри, выглядит довольно торжественно, — написала в "Твиттере" Гэрриет.
Позднее она добавила, что весть о забавном казусе дошла до самой певицы и она лично поздравила именинницу.