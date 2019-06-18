Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

Госдума приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о РСМД. Как сообщает нижняя палата парламента, приостановка участия России в этом соглашении связана с необходимостью защитить национальные интересы нашей страны.

Проект был поддержан всеми фракциями и тремя комитетами Госдумы: по международным делам, по обороне и по безопасности и противодействию коррупции.

Согласно документу, решение об участии России в этом договоре будет приниматься президентом РФ Владимиром Путиным. Документ на рассмотрение ГД лидер страны внёс 30 мая.

Совет Федерации может рассмотреть закон на заседании 26 июня. Вступить же в силу он должен со дня его официального опубликования.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США — Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом.