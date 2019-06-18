Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
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Госдума приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о РСМД. Как сообщает нижняя палата парламента, приостановка участия России в этом соглашении связана с необходимостью защитить национальные интересы нашей страны.
Проект был поддержан всеми фракциями и тремя комитетами Госдумы: по международным делам, по обороне и по безопасности и противодействию коррупции.
Согласно документу, решение об участии России в этом договоре будет приниматься президентом РФ Владимиром Путиным. Документ на рассмотрение ГД лидер страны внёс 30 мая.
Совет Федерации может рассмотреть закон на заседании 26 июня. Вступить же в силу он должен со дня его официального опубликования.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США — Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом.
О намерении выйти из ДРСМД первыми заявили власти США и сделали это в октябре 2018 года. 7 февраля Госдеп вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении.