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Регион
Опубликовано 21 июня 2019, 12:40

Геймер попытался отравить семью, когда они отключили Wi-Fi, чтобы тот не играл

Фото © ViralPress

Фото © ViralPress

Очередной конфликт отцов и детей, который едва не закончился трагедией, развернулся в провинции Сисакет, Таиланд.

29-летний Сак Дуанджан вернулся ночью домой навеселе и решил, что самое время поиграть в игры на телефоне на полной громкости. Его членам семьи, которые к тому моменту уже легли спать, это не понравилось. Отчим парня отключил Wi-Fi, чтобы наконец уснуть в тишине.

Сак Дуанджан. Фото © ViralPress

Сак Дуанджан. Фото © ViralPress

Однако это вызвало яростный скандал, пишет Unilad. Сак кричал ругательства в адрес отчима и стал крушить дом. Чтобы успокоить пасынка, мужчине даже пришлось его ударить. Конфликт на время утих, но парень задумал неладное. Его мать видела, как позже он насыпал что-то в банку и вышел на улицу.

Отчим Сака Дуанджана и его мать. Фото © ViralPress

Отчим Сака Дуанджана и его мать. Фото © ViralPress

Наутро женщина пошла за водой, чтобы приготовить рис, и обнаружила в их колодце плавающие на поверхности пестициды. Мать до последнего не верила, что сын попытался их отравить, хотя у него и были проблемы с поведением и агрессией, которые никто не мог контролировать. А позже он якобы признался в этом сам, заявив, что был в ярости, когда прервали его игру. Семья, уставшая жить в страхе, просит местных чиновников о помощи, чтобы они отправили Сака на лечение.

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Алина Гостева
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