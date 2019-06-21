Геймер попытался отравить семью, когда они отключили Wi-Fi, чтобы тот не играл

Очередной конфликт отцов и детей, который едва не закончился трагедией, развернулся в провинции Сисакет, Таиланд.

29-летний Сак Дуанджан вернулся ночью домой навеселе и решил, что самое время поиграть в игры на телефоне на полной громкости. Его членам семьи, которые к тому моменту уже легли спать, это не понравилось. Отчим парня отключил Wi-Fi, чтобы наконец уснуть в тишине.

Сак Дуанджан. Фото © ViralPress

Однако это вызвало яростный скандал, пишет Unilad. Сак кричал ругательства в адрес отчима и стал крушить дом. Чтобы успокоить пасынка, мужчине даже пришлось его ударить. Конфликт на время утих, но парень задумал неладное. Его мать видела, как позже он насыпал что-то в банку и вышел на улицу.

Отчим Сака Дуанджана и его мать. Фото © ViralPress