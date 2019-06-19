Школа профессиональных убийц. Чем прославилась Counter-Strike за 20 лет

Создателя Counter-Strike обвинили в педофилии Его обвинили в совращении 16-летней девушки и создании порнографических материалов с её участием Фото © Wikipedia

В феврале прошлого года одному из авторов оригинальной CS — Джессу Клиффу предъявили обвинение в совращении 16-летней девушки и создании с её участием порнороликов. Разработчик отделался несколькими месяцами исправительных работ и увольнением из Valve. Дело оказалось запутанным: выяснилось, например, что девушка не раз бывала в полиции за то, что встречалась со взрослыми мужчинами за деньги.

Counter-Strike взрастил крайне токсичное комьюнити Агрессивные взаимоотношения среди фанатов Counter-Strike порой подпитывают и сами про-игроки Фото © AP Photo

Например, в 2017 году после матча Immortals с CLG команды сильно повздорили в Twitter. Проигравшие от досады рассказали в Сети, что часть их оппонентов опоздала на игру из-за страшного похмелья. Победителей это оскорбило, и один из них написал: "Докажи это, или я тебя убью". Последовали скандал и дисквалификация. Порой игроки не стесняются грубить и угрожать соперникам прямо на сцене. Один из самых ярких примеров неспортивного поведения был зафиксирован в 2013 году. Вместо того чтобы после матча пожать соперникам руки, команда Fnatic покрыла оппонентов трёхэтажным английским матом.

Иногда споры в игре доходят до выяснения отношений в жизни Некоторые геймеры берут на такие встречи оружие, чтобы расправиться с обидчиком Фото © Flickr/brady

В 2010 году 20-летний француз Жюльен Барро шесть месяцев искал обидчика, который зарезал его в CS. Нашёл. И пырнул в грудь кухонным ножом. Оппонент чудом выжил — лезвие прошло в сантиметре от сердца. Барро сел в тюрьму на два года. Позднее похожая неприятность произошла и в Китае. Подростки повздорили в одном из компьютерных клубов во время любительского турнира по CS. В ходе драки 16-летнему читеру по самую рукоять воткнули в голову фруктовый нож. Парень перенёс сложнейшую операцию, но выжил.

Увы, Counter-Strike учит некоторых детей плохому Благодаря уникальной модели монетизации Counter-Strike потворствует популяризации азартных игр среди подростков Фото © Flickr/James

C выходом Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) компания Valve добавила в Steam (онлайн-магазин игр) торговую площадку, где игроки обмениваются и торгуют внутриигровыми предметами (оружие, украшения для него и т.д.). Редкие и дорогие предметы встречаются нечасто, но есть возможность получить их по-быстрому. Например, сделать в специальном сервисе ставку на исход киберспортивного матча в виде имеющегося скина или наклейки. Есть также сайты-рулетки и онлайновые слот-машины, которые также принимают в качестве ставок виртуальные сокровища. Завсегдатаями таких развлечений являются дети, и это давно вызывает недовольство властей в разных странах.

Шоу, от которых волосы в паху встают дыбом Неотъемлемой частью крупных турниров по Counter-Strike является яркое шоу. Иногда они крайне неоднозначные Фото © Flickr/James

В 2009 году финал крупного соревнования в Москве обернулся стриптиз-шоу. Во время последней схватки между командами Virtus.pro и ForZe организаторы вывели к игрокам нескольких стриптизёрш. Они должны были устроить горячее шоу, чтобы парни отвлеклись от игры. Судя по фото, дамы очень старались. Несмотря на это, матч был доведён до логического завершения. В 2018 году произошёл похожий случай. Российское подразделение Bruno Banani устроило турнир по CS на раздевание. Команды мужчин и женщин снимали одежду после каждого поражения. Девушки в итоге остались даже без нижнего белья.

Американские школы очень недолюбливают Counter-Strike Связано это с сеттингом: в игре есть террористы с бомбами Фото © Flickr/Brendan

В 2007 году одного ученика школы Клементса исключили за то, что он создал карту для CS, которая повторяла планировку здания и двора учебного заведения. Этого хватило, чтобы к школьнику нагрянула полиция и изъяла у него компьютер. Администрация школы объяснила это осторожностью. Незадолго до этого в одном из университетов Вирджинии произошла стрельба, унёсшая жизни 32 человек.

В Counter-Strike могут тренироваться потенциальные убийцы Согласно одной из журналистских версий, шутер является тренажёром для кибервоинов США Фото © Flickr/Virginia

Пару лет назад телеканал РЕН-ТВ показал с южет, в котором журналисты, опираясь на слова исследователя аномальных явлений, утверждают, что киберспортсмены являются без пяти минут солдатами. Дескать, армия США и Китая, а также разведка Великобритании вербует про-игроков по CS на случай вторжения пришельцев. "Этот легендарный шутер — идеальный стрелковый тренажёр по быстро движущимся мишеням. В недалёком будущем такими целями могут оказаться инопланетные дроны либо живая сила противника", — говорит диктор.

Counter-Strike — одна из самых продаваемых игр на ПК Долгое время CS уступала по продажам лишь одной игре — MineCraft, распроданной тиражом 176 млн копий Фото © wikipedia

В 2016 году счётчик проданных копий CS:GO в Steam перевалил за 24 965 000. Онлайн-сервис Steam — хоть и главная, но лишь одна из точек дистрибуции игр. Как бы там ни было, CS:GO до сих пор каждый месяц остаётся в десятке, а то и пятёрке чарта продаж в Steam.

Counter-Strike — самая популярная киберспортивная дисциплина Если брать в расчёт пиковый показатель онлайна на турнирах Фото © Flickr/Steel

За событиями финала ELEAGUE Major, который проходил в Бостоне в 2018 году, только на Twitch одновременно следили 1 134 000 зрителей. Это беспрецедентный результат для киберспорта.

Лучший игрок в мире по Counter-Strike — из СНГ Игрока зовут Александр s1mple Костылёв, и он из украинской команды Na’Vi Фото © vk.com/s1mple

По итогам 2018 года Костылёв занял верхнюю строчку в рейтинге сайта HLTV — самого авторитетного интернет-ресурса в комьюнити. Спортивные журналисты сравнивают такое достижение с "Золотым мячом" — этим призом награждают лучших футболистов года.

Counter-Strike — самая стабильная киберспортивная арена в мире До шутера Valve были и другие игры с соревновательными режимами, но ни одна не продержалась так долго Фото © Flickr/steel