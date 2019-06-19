Стало известно, когда супруга Бута планирует посетить его в тюрьме

Кроме того, возможно посещение Нью-Йорка или Вашингтона, однако пока конкретных планов на этот счёт нет.

Супруга россиянина Виктора Бута Алла, отбывающего наказание в тюрьме в США, планирует навестить его в начале сентября текущего года. Об этом ТАСС рассказал адвокат Алексей Тарасов.

При этом правозащитник надеется и сам присутствовать в тюрьме во время визита жены и дочери Бута. Кроме того, возможно посещение ими Нью-Йорка или Вашингтона, однако пока конкретных планов на этот счёт нет.

Также Тарасов сообщил, что руководство тюрьмы никак не препятствует визиту Аллы Бут к мужу.