Банкир-мошенник "обул" футболистов сборной и скрылся под индийской бородой Оглавление Как "обули" футболистов сборной Карма есть карма Тушинский суд Москвы осудил банковского мошенника Илью Бударина, обчистившего карманы футболистов сборной России на $12 млн. Защита футболистов недовольна — за преступником осталась его шикарная квартира и здание бывшего банка "Замоскворецкий", которое сдано в аренду неким лицам. Всё это могло бы уйти в оплату долга по иску потерпевшим. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

История с кинувшим своих вкладчиков банком "Замоскворецкий" пять лет назад наделала в прессе немало шума. От мошеннических действий пострадали не только известные спортсмены — по некоторым данным, в общем банк увёл у вкладчиков три миллиарда рублей.

Как "обули" футболистов сборной

Схема "кидалова" была проста: специально обученные люди приглашали в шикарный банковский офис "випов" с деньгами, предлагая им сделать привлекательный вклад в надёжный банк. После активы банка выводились через фиктивные кредиты, а деньги оседали в карманах мошенников. В качестве "гусей" мошенники привлекли футболистов разных провинциальных клубов (все они ранее входили в сборную России): Андрея Каряку, Евгения Алдонина, Дмитрия Кириченко, Дмитрия Хохлова, Дмитрия Сычёва и Ролана Гусева, что придало банальной криминальной истории медийный флёр.

Андрей Каряка. Фото © ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

В 2014 году всем стало понятно, что "Замоскворецкий" обманывает вкладчиков. В июне Бударин обратился в полицию с заявлением об угоне своего служебного "бентли" — роскошного блестящего аксессуара, призванного пускать пыль в глаза потенциальным вкладчикам. Мол, у машины украли ключи. Как потом стало известно, всё это время искомый "бентли" стоял на Большой Полянке, возле головного офиса "Замоскворецкого". Ключи нашли у некоего гражданина Сербии, который не мог забрать со вклада вложенные миллионы и получил ключи от авто в качестве залога. После этого вопиющего случая начали проверять сам банк.

Фото © ИТАР-ТАСС / Антон Новодережкин

23 июня 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию банка "Замоскворецкий". По мнению регулятора, "в связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременного осуществления расчётов по счетам клиентов, при этом отчётность кредитной организации содержала недостоверные данные о сумме и длительности неисполненных требований кредиторов и вкладчиков". Было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, а фигуранты объявлены в розыск. Со временем дело "затухло" — кое-кто из фигурантов сбежал в Грузию, а Бударина и след простыл.

Карма есть карма

История получила развитие в прошлом году, поворот сюжета был почти таким, как в телесериале "Кости": — Он взял у меня денег в долг. А вовремя вернуть отказался. Потом он упал с лестницы. Карма есть карма…

В прошлом году некий Аум Пуруша за рулём "мерседеса" был остановлен дорожными патрульными. ФИО в паспорте и на водительских правах не совпадали. По паспорту — Аум Параманувич Пуруша, а по водительским правам — Илья Бударин. Глянув на документы с экзотическим именем и подозрительную внешность водителя, носившего окладистую бороду, как индуистский гуру, гаишники заподозрили неладное и пробили "Пурушу" по своим базам.

Илья Бударин. Фото © fpbk.ru

Вообще-то, имя и фамилию Аум Пуруша можно перевести с санскрита так: "существо, из тела которого была создана вся Вселенная".

Но оказалось, что под священным индуистским именем действительно скрывался беглый банкир — бывший совладелец и председатель правления печально известного банка "Замоскворецкий", — который уже четвёртый год водил следствие за нос. Находясь в розыске, Бударин-Пуруша, по его словам, жил в посёлке Хладокомбината № 8, дома же он не помнил.

Судили Бударина не за мошенничество, а по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) и приговорили к трём годам заключения и штрафу на сумму присвоенного в размере 180 млн ₽. Обвинение Бударину в хищении средств футболистов сборной России так и не предъявили.

Авторы Станислав Сенькин