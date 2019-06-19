Кузнецова предлагает законодательно усовершенствовать соцподдержку детей-сирот

Выпускники сиротских учреждений априори должны получать соцподдержку, даже если не обращались за ней. Как пояснила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, эта возможность должна быть закреплена на законодательном уровне. Омбудсмен добавила, что уже подготовила целый пакет поправок.

— Первая из них касается получения социальных услуг. Хочу подчеркнуть позицию министерства здравоохранения, которое озвучило стратегическую задачу — не о лечении, а о сопровождении здоровья. Нам бы очень хотелось, чтобы в Федеральный закон 442 "Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации" были внесены изменения, которые априори предполагают рассматривать выпускника сиротских учреждений как того, кому нужно оказывать соцподдержку, — приводит слова Кузнецовой РАПСИ.

Она добавила, зачем дожидаться, пока выпускникам может потребоваться помощь, если её стоит просто заранее оказать.

По словам Кузнецовой, если будет реализована эта норма, то выпускник сиротского учреждения сможет значиться в списке нуждающихся в социальной поддержке и сопровождении.

— Если бы были приняты эти изменения, мы бы с вами не дожидались печальных историй, с которыми мы сталкиваемся в рамках личных обращений, — пояснила уполномоченный по правам ребёнка.