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Опубликовано 20 июня 2019, 14:40

Вице-премьер Гордеев анонсировал запрет на вылов косаток ради "просвещения"

Фото © Flickr / Bong Grit

Фото © Flickr / Bong Grit

Российский вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что правительство собирается изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов китов для "просветительских" целей.

Чтобы подобного рода не повторялись события и млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретить вылов в так называемых культурно-просветительских целях, оставив только вылов для научных целей и для народов Крайнего Севера. То, что является традиционным, в небольших количествах, — сказал Гордеев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства затронул ситуацию с "китовой тюрьмой" в Приморском крае. Путин высказался, что процесс выпуска косаток на волю затянулся из-за того, что в ситуации замешаны "большие деньги", ведь млекопитающие стоят около ста миллионов долларов США.

Минприроды сообщило, что животные из бассейнов в приморской бухте Средняя до выпуска на свободу пройдут дополнительное ветеринарное обследование.

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Иван Комогорцев
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