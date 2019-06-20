Вице-премьер Гордеев анонсировал запрет на вылов косаток ради "просвещения"

Российский вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что правительство собирается изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов китов для "просветительских" целей.

— Чтобы подобного рода не повторялись события и млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретить вылов в так называемых культурно-просветительских целях, оставив только вылов для научных целей и для народов Крайнего Севера. То, что является традиционным, в небольших количествах, — сказал Гордеев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства затронул ситуацию с "китовой тюрьмой" в Приморском крае. Путин высказался, что процесс выпуска косаток на волю затянулся из-за того, что в ситуации замешаны "большие деньги", ведь млекопитающие стоят около ста миллионов долларов США.