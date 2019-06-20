Радикалы сорвали выступление депутатов Госдумы в здании парламента Грузии

Оппозиционеры развернули антироссийские плакаты и потребовали, чтобы глава делегации покинул кресло спикера.

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пробрались в здание парламента республики и сорвали церемонию открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которую проводил президент МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов. О провокации рассказал зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

— Радикально настроенные сторонники партии Саакашвили по одному человеку пробрались в парламент, устроили дебош, провели с собой 20 человек сторонников и журналистов, которые это всё фиксировали, — рассказал Чепа News.ru.

По словам депутата, оппозиционеры развернули антироссийские плакаты и в ультимативной форме потребовали, чтобы Гаврилов покинул кресло, где обычно сидит спикер грузинского парламента. Почти все участники церемонии покинули зал и продолжили заседание в одной из гостиниц Тбилиси, рассказал Чепа.