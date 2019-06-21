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Регион
Опубликовано 21 июня 2019, 01:37

Итальянского вице-премьера выдвинули на Нобелевскую премию мира

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Фото © ТАСС / Николай Галкин

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Фото © ТАСС / Николай Галкин

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии мира, инициатором предложения стала член правления партии "Альтернатива для Германии" Беатрис фон Шторх, сообщает газета il Giornale.

В качестве министра внутренних дел он сделал большой вклад в обеспечение безопасности и стабильности Европы. А закрыв итальянские границы [морские порты], остановил нелегальную миграцию в Европу, — цитирует политика издание.

Беатрис фон Шторх отметила, что "честная и решительная" политика Сальвини спасла тысячи жизней.

Никто больше не тонет в Средиземноморье, и незаконный бизнес перевозки нелегалов пресечён, — сказала она.

С тех пор как чуть больше года назад Сальвини занял пост вице-премьера, количество прибывающих по морю в Италию мигрантов снизилось практически на 90% из-за запрета входа в итальянские порты судам с мигрантами.

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Анна Рыженкова
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