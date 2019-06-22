Володин заявил, что вскоре могли быть отменены визы для граждан Грузии

Однако, когда есть угроза безопасности россиян, "нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы".

Деятельность радикалов, которые устроили протесты в Тбилиси из-за визита российских парламентариев, наносит ущерб отношениям двух стран. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Он рассказал, что Россия уже была близка к тому, чтобы отменить визы для граждан Грузии, но теперь это решение откладывается.

— К этому решению мы уже подошли, и оно было бы принято, если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок, — сказал Володин.

Он подчеркнул, что нужно сделать всё, чтобы обеспечить безопасность россиян, собирающихся на отдых. И пока Тбилиси не даст такую гарантию, "нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы".