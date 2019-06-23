В Москве спустя 10 лет снова встретились участницы "Красы России – 2009"

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В Москве состоялась уникальная встреча участниц всероссийского фестиваля красоты и талантов "Краса России — 2009". Спустя десять лет как в Кемерове была выбрана победительница XV национального конкурса красоты, участницы вновь собрались, чтобы поделиться друг с другом опытом и рассказать о собственных успехах.

— Конкурс был переломным для многих из нас. Сейчас все успешные, состоявшиеся, все имеют какое-то своё дело, все самореализованы. Это говорит о том, что всё-таки на конкурс попадают непростые девчонки. Это не просто внешняя картинка, это всегда внутренняя составляющая, — рассказала Олеся Митина, финалистка конкурса "Краса России".

Приём организовала Виктория Самсонова, которую в 2009 году выбрали "Красой Уральского федерального округа". Именно она попыталась снова собрать всех конкурсанток. На встречу пришла примерно половина — 30 девушек из 69. Среди бывших участниц были представительницы Якутии, Новороссийска, Сочи, Калуги, Тюмени, Кургана и многие другие.