Жёсткая посадка нигерийского Boeing попала на видео
Ни один из 93 человек, находившихся на борту пассажирского авиалайнера, не пострадал.
On board footage has been posted from Air Peace flight P47291 that overran the runway at Port Harcourt Airport during heavy rain. (via @Tallen_ted) https://t.co/5HpPkg1YmT pic.twitter.com/L9J92EYvAd— Breaking Aviation News (@breakingavnews) 22 июня 2019 г.
В Нигерии в минувшую субботу, 22 июня, пассажирский самолёт Boeing 737-500 совершил жёсткую посадку. Об этом сообщает интернет-агентство новостей Sahara Reporters.
Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Air Peace, выполняло внутренний рейс из Абуджи в международный аэропорт Порт-Харкорт (штат Риверс). Однако при посадке в пункте назначения самолёт сошёл со взлётно-посадочной полосы.
Все 87 пассажиров и шесть членов экипажа, находившихся на борту, не пострадали.
Фото © Twitter / FCCPC Nigeria
На данный момент неизвестно, произошёл ли инцидент из-за суровых погодных условий или виной тому стали другие обстоятельства.
Руководство компании Air Peace подтвердило информацию о происшествии, однако не уточнило, что послужило причиной неудачной посадки самолёта. Управление гражданской авиации Нигерии (NCAA) и Бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB), в свою очередь, ситуацию никак не прокомментировали.
Air Peace, lands, skids off runway @PH Omagwa airport due to downpour n flooded runway. Thank God no lives were lost pic.twitter.com/xEGTWDNUch— George Tolofari (@TolofariG) 22 июня 2019 г.
Аэропорт Порт-Харкорт был временно закрыт, а все рейсы отменены. На месте происшествия работают специалисты наземных служб NCAA и сотрудники комиссии AIB.
Ранее Лайф писал, что после крушения двух самолётов 737 MAX свыше 400 пилотов подали коллективный иск к компании Boeing на миллионы долларов из-за "беспрецедентного сокрытия" недостатков самолётов.