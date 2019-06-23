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Регион
Опубликовано 23 июня 2019, 16:38

Жёсткая посадка нигерийского Boeing попала на видео

Ни один из 93 человек, находившихся на борту пассажирского авиалайнера, не пострадал.

В Нигерии в минувшую субботу, 22 июня, пассажирский самолёт Boeing 737-500 совершил жёсткую посадку. Об этом сообщает интернет-агентство новостей Sahara Reporters.

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Air Peace, выполняло внутренний рейс из Абуджи в международный аэропорт Порт-Харкорт (штат Риверс). Однако при посадке в пункте назначения самолёт сошёл со взлётно-посадочной полосы.

Все 87 пассажиров и шесть членов экипажа, находившихся на борту, не пострадали.

Фото © Twitter / FCCPC Nigeria‏

Фото © Twitter / FCCPC Nigeria‏

На данный момент неизвестно, произошёл ли инцидент из-за суровых погодных условий или виной тому стали другие обстоятельства.

Руководство компании Air Peace подтвердило информацию о происшествии, однако не уточнило, что послужило причиной неудачной посадки самолёта. Управление гражданской авиации Нигерии (NCAA) и Бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB), в свою очередь, ситуацию никак не прокомментировали.

Аэропорт Порт-Харкорт был временно закрыт, а все рейсы отменены. На месте происшествия работают специалисты наземных служб NCAA и сотрудники комиссии AIB.

Ранее Лайф писал, что после крушения двух самолётов 737 MAX свыше 400 пилотов подали коллективный иск к компании Boeing на миллионы долларов из-за "беспрецедентного сокрытия" недостатков самолётов.

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Анна Сокова
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