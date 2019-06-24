Валуев уточнил диагноз после слухов об обнаруженном у него раке мозга
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По словам бывшего спортсмена, он отлично себя чувствует и никаких онкологических заболеваний у него нет.
Депутат Госдумы и экс-чемпион мира в супертяжёлой весовой категории Николай Валуев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о наличии у него рака головного мозга.
Он предположил, что возникло недопонимание, так как онкологических заболеваний у него нет.
— Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак, — цитирует Валуева "Комсомольская правда".
По словам бывшего спортсмена, в прошлом он дважды ложился на операцию и сейчас отлично себя чувствует.
Ранее Валуев рассказал, почему ему пришлось уйти из спорта.