Валуев уточнил диагноз после слухов об обнаруженном у него раке мозга

По словам бывшего спортсмена, он отлично себя чувствует и никаких онкологических заболеваний у него нет.

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира в супертяжёлой весовой категории Николай Валуев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о наличии у него рака головного мозга.

Он предположил, что возникло недопонимание, так как онкологических заболеваний у него нет.

— Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак, — цитирует Валуева "Комсомольская правда".

По словам бывшего спортсмена, в прошлом он дважды ложился на операцию и сейчас отлично себя чувствует.