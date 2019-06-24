В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей
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Парламентарии отмечают, что практика тонирования автостёкол является абсолютно нормальной в разных частях света.
Депутаты Государственной думы предложили упразднить в России штрафы за тонировку стёкол автомобилей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы думского Комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Отмечается, что в нынешней версии законодательства нарушение тонировки автомобильных стёкол наказывается штрафом в размере 500 рублей. При этом авторы инициативы об упразднении данного законопроекта отмечают, что тонировка стёкол является абсолютно нормальной практикой в разных частях света.
Кроме того, данная мера может объясняться не только внешним видом авто, но и безопасностью, а затемнение стекол позволяет также экономить немалые средства при работе кондиционера автомобиля в летний период.
Депутаты отмечают, что "полное соответствие светопропускания стёкол ГОСТу не является 100%-ной защитой от получения штрафа", так как в работе специальных приборов имеются погрешности.
— Итоговое светопропускание ветровых стёкол на новых автомобилях, с лучшими атермальными тонировочными плёнками, может в лучшем случае составить 70–72%, то есть недотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно, — также говорится в документе.