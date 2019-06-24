В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей

Парламентарии отмечают, что практика тонирования автостёкол является абсолютно нормальной в разных частях света.

Депутаты Государственной думы предложили упразднить в России штрафы за тонировку стёкол автомобилей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы думского Комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Отмечается, что в нынешней версии законодательства нарушение тонировки автомобильных стёкол наказывается штрафом в размере 500 рублей. При этом авторы инициативы об упразднении данного законопроекта отмечают, что тонировка стёкол является абсолютно нормальной практикой в разных частях света.

Кроме того, данная мера может объясняться не только внешним видом авто, но и безопасностью, а затемнение стекол позволяет также экономить немалые средства при работе кондиционера автомобиля в летний период.

Депутаты отмечают, что "полное соответствие светопропускания стёкол ГОСТу не является 100%-ной защитой от получения штрафа", так как в работе специальных приборов имеются погрешности.