Игра, которую ждёт весь мир. Всё, что известно про новую GTA VI

Оглавление Игра правда выйдет скоро? И на чём? Я слышал, что действие новой GTA развернётся в Токио, это правда? Окей. А что с персонажами и сюжетом? А как играться будет?

Игра правда выйдет скоро? И на чём?

Индустрия видеоигр сейчас в переходной фазе: она готовится к проводам консолей текущего поколения (PlayStation 4 и Xbox One) и приёму новых. Когда в магазинах появятся PlayStation 5 и Project Scarlett, их нужно будет продавать. И нет сильнее мотива купить новую консоль, чем игра, которой нет на старой. Но эта игра должна быть исключительной. А представить тайтл привлекательнее новой GTA крайне сложно. Поэтому самый оптимистичный прогноз на релиз GTA VI — это осень-зима 2020-го. Есть и другие причины так думать. Штраус Зельник, генеральный директор издательства Take-Two, которое выпускает GTA, в подкасте GamesIndustry.biz сказал , что восемь лет, которые проходят между выходом номерных игр, это непомерно много. Более того, издатель хочет сокращения интервала и имеет для этого средства. Отметим, что семь-восемь лет между частями одной серии, принадлежащими Take-Two, — это норма.

Также издатель может сделать ход конём и выпустить GTA VI сначала на старых консолях с огромной фанатской базой (только у PS4 тираж неумолимо движется к 100 миллионам), а после потратить год-два на улучшение версии игры для новых игровых систем. Именно так Take-Two в своё время поступила с GTA V. В таком случае тоже можно надеяться на чуть более ранний релиз — в последнем квартале 2020 года, поскольку старым консолям осталось жить год-полтора.

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Ещё один аргумент в пользу выхода в следующем году. Студия Rockstar, создавшая GTA, вошла в пул разработчиков, чьи проекты будут доступны в стриминговом сервисе Google Stadia. В пилотном режиме Stadia запустится уже этой осенью, полноценно — в следующем году. В целом появление GTA VI в Stadia кажется сомнительным, но не невозможным. Google очень бы пригодилась игра такого уровня для конкуренции с Microsoft и Sony. И Google — одна из немногих компаний, которая может "забашлять" миллиард-другой долларов для приобретения временной эксклюзивности.

Впрочем, есть и скептические предсказания. Авторы авторитетного YouTube-канала Inside Gaming, ссылаясь на внутренние документы Rockstar, утверждают, что релиз новой GTA запланирован на 2021–2022 годы. Также в мае на сайте Pastebin, который из-за предоставления юзерам анонимности часто используется хакерами как репозиторий для украденных текстов, появилась информация о том, что GTA VI не в ыйдет на старых консолях.

Я слышал, что действие новой GTA развернётся в Токио, это правда?

Едва ли. Но мы знаем, почему этот слух получил широкое распространение. В одном из интервью аноним из Rockstar рассказал , что разработчики ещё в нулевых посещали столицу Японии в исследовательских целях. Но в этом же интервью было сказано, что студия отказалась от азиатского сеттинга из-за сложной городской логистики и непростой для изучения культуры.

Более правдоподобной кажется версия про солянку из старых игр. Ещё в 2012 году, незадолго до выхода GTA V, Лесли Бензис, бывший руководитель Rockstar, сказал , что его заветной мечтой является создание игры, в которой геймеры смогут перемещаться по всем городам из предыдущих частей GTA. Казалось бы, всего лишь слова. Но в 2016 году в портфолио одного из художников студии был обнаружен скриншот обновлённой версии Либерти-Сити, места действия из GTA III, GTA IV и San-Andreas.

В 2013 году уже Дэн Хаузер, отец серии GTA, в интервью The Guardian признался, что Лондон как сеттинг ему всё ещё люб. По его словам, когда выходила GTA: London (1999 г.), у них не было технических средств для передачи всей красоты этого города. "Мы точно хотим сделать игру про Лондон, но я не могу обещать, что этой игрой будет именно GTA", — сказал тогда Хаузер.

Упомянутый ресурс Inside Gaming настаивает, что действие новой игры развернётся в Майами, а точнее — в его вымышленном аналоге Вайс-Сити. И есть как минимум одна причина задуматься о правдивости этой версии. Грезя о мегаигре с локациями из всех GTA, Лесли Бензис говорил, что в этом случае ему любопытнее всего посмотреть на преображение Вайс-Сити. В последующих интервью разработчик ещё несколько раз ностальгировал по этому мегаполису.

Помните удалённый пост на Pastebin? В нём тоже говорилось про Вайс-Сити. Вторым крупным городом по этой версии станет Либерти-Сити. Один из тестеров Rockstar, комментируя утечку, намекнул, что к этому дуэту прибавится ещё и гигантский Лос-Сантос из GTA V.

Окей. А что с персонажами и сюжетом?

Но кто же станет протагонистом новой части? Не хотим вас шокировать, но, если верить всё тому же видео с канала Inside Gaming, в GTA VI первая скрипка достанется женщине. К тому же и Сэм Хаузер, беседуя с The Guardian, охотно обсуждал эту перспективу. Более того, пару лет назад на страницах, внезапно, китайского таблоида Yibada, появлялась новость, согласно которой одного из главных героев озвучит голливудская актриса Ева Мендес. Другого же персонажа озвучит сам Райан Гослинг.

Впрочем, именно здесь губу, вероятно, придётся закатать, поскольку Rockstar никогда не привлекала к работе знаменитостей. И едва ли она этого не делала из финансовых соображений — просто принцип. С другой стороны, использовать киноактёров в играх нынче модно. В Death Stranding, например, появятся Леа Сейду, Мадс Миккельсен и Норман Ридус, а в Cyberpunk 2077 наведается икона жанра — Киану Ривз.

Как бы там ни было, главных героев, как и в GTA V, ожидается несколько. Сюжет же, если верить Gaming Inside, связан с наркоторговлей. Дескать, чем глубже в историю, тем больше веществ. Ту же канву, но шире, описывает слив на Pastebin. Согласно ему, игрок не просто будет наблюдать за развитием некоего наркобизнеса, а играть в нём роль основателя и руководителя. Мол, начать дело придётся, будучи обычным мальчиком (или девочкой) на побегушках в Либерти-Сити, а закончить наркобароном в Вайс-Сити.

А как играться будет?

Насчёт особенностей игрового процесса информации ещё меньше. Но есть несколько смелых догадок и инсайдов. Например, издание Christian Today, ссылаясь на анонимного информатора, утверждает , что одной из игровых особенностей GTA VI станет возможность путешествовать во времени. Дескать, как в GTA V игрок за пару секунд телепортировался от одного главного героя к другому, так и в новой части он сможет перемещаться во времени между прописанными в сценарии годами. Впрочем, журналисты к этой версии относятся крайне скептически: так сказать, нет таких предпосылок в ДНК сериала.

Есть также слух , согласно которому GTA VI будет полностью от первого лица. В целом, это не бессмысленная фантазия, поскольку известно, что вид из глаз усиливает погружение игрока. К тому же в таком режиме GTA подастся адаптации под виртуальную реальность. На этот случай, разумеется, тоже есть спекуляции . Берём в расчёт и то, что в GTA V на всех платформах добавили возможность переключать камеры.