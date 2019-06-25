В российские школы могут вернуть производственную практику

Депутат ГД выступил с инициативой создания стратегии, согласно которой планируется уменьшить уровень безработицы среди молодых людей.

В Госдуме предложили отправлять старшеклассников на производственную практику, чтобы повысить популярность рабочих профессий у молодых людей. Кроме того, таким образом будет создан механизм подготовки рабочих кадров, говорится в письме депутата ГД Виктора Зубарева, адресованном министру просвещения Ольге Васильевой. Текст обращения приводит РИА "Новости.

В письме министру просвещения Ольге Васильевой Зубарев поясняет, что инициатива направлена на пересмотр "доминирующих принципов в адрес среднего специального образования" в контексте популяризации высокопроизводительных рабочих мест. Стратегия предусматривает подготовку кадров с 2020 по 2025 год.

Кроме того, он предлагает создать рейтинговый список учебных заведений среднего профессионального образования, открыть базовые кафедры и составить шорт-листы дефицитных рабочих профессий.

Отдельным пунктом стоит рекламная и социокультурная кампания, которая будет агитировать за выбор среднего профессионального образования и рабочих профессий. Стратегия предусматривает участие федеральных СМИ, блогеров и влогеров, а также поддержку Минкульта, Фонда кино и руководства регионов.

— По данным правительства, почти 50% безработных сегодня — это молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Многие из них не могут найти работу в связи с отсутствием какого-либо опыта или несоответствия диплома вакансиям на рынке труда. Подобная статистика — результат в том числе дисбаланса в нашей системе образования, которая ориентирована преимущественно на вузы, — пояснил Зубарев.