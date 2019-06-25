Сомнительные операции по картам предложили блокировать без согласия владельца

Жертвы узнают об исчезновении денег, только когда речь идёт о крупных суммах, считает депутат.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал банки блокировать сомнительные операции по картам без одобрения со стороны их владельцев. По его мнению, россияне зачастую не подозревают, что стали жертвами мошенников.

— Должны определяться сомнительные источники, и всё это автоматически блокироваться самим банком... Они (банки) должны блокировать и не спрашивать разрешения. Вот такая система должна быть, — сказал депутат в беседе с агентством "Москва".

Аксаков пояснил, что россияне зачастую не подозревают, что стали жертвами мошенников. Произошедшее вскрывается только тогда, когда речь идёт о крупных суммах, считает он.