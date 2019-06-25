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Регион
Опубликовано 25 июня 2019, 13:09

Глава Дагестана вернулся к работе после выздоровления

Владимир Васильев. Фото © Правительство Республики Дагестан

Владимир Васильев. Фото © Правительство Республики Дагестан

Владимира Васильева с воспалением лёгких госпитализировали в столице ещё 17 июня.

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев вернулся к своим рабочим обязанностям после лечения в одной из больниц Москвы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он полностью выздоровел.

— Глава вернулся к работе. С утра он провёл планёрку, а сейчас у него совещание с торгово-промышленной палатой, — цитирует представителя правительства РИА "Новости".

Напомним, глава Дагестана Владимир Васильев 17 июня попал в больницу в Москве. У руководителя республики было диагностировано воспаление лёгких.

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Алёна Темирчиева
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