Глава Дагестана вернулся к работе после выздоровления

Владимира Васильева с воспалением лёгких госпитализировали в столице ещё 17 июня.

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев вернулся к своим рабочим обязанностям после лечения в одной из больниц Москвы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он полностью выздоровел.

— Глава вернулся к работе. С утра он провёл планёрку, а сейчас у него совещание с торгово-промышленной палатой, — цитирует представителя правительства РИА "Новости".