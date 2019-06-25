Депутаты предложили отменить ЕГЭ и вернуться к обычным экзаменам

Авторы инициативы заявили о необходимости вернуться к разработанной в СССР модели, доказавшей свои плюсы.

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" предложили отказаться от ЕГЭ и вернуться к советским экзаменам. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на замруководителя фракции Олега Нилова.

— Мы предлагаем плавно, без резких движений свести на нет этот неудачный, не оправдавший себя эксперимент. Он заточен на угадывание, а не на получение среднего образования, — заявил эсер.

По мнению авторов инициативы, обучение в школе теперь сводится к заучиванию вариантов ответов на тестовые вопросы из ЕГЭ, в результате чего снижается аналитический подход школьников к решению поставленных задач. Депутаты уверены, что необходимо вернуться к разработанной в СССР модели, доказавшей свои плюсы.