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Опубликовано 25 июня 2019, 18:14

Депутаты предложили отменить ЕГЭ и вернуться к обычным экзаменам

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Авторы инициативы заявили о необходимости вернуться к разработанной в СССР модели, доказавшей свои плюсы.

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" предложили отказаться от ЕГЭ и вернуться к советским экзаменам. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на замруководителя фракции Олега Нилова.

— Мы предлагаем плавно, без резких движений свести на нет этот неудачный, не оправдавший себя эксперимент. Он заточен на угадывание, а не на получение среднего образования, — заявил эсер.

По мнению авторов инициативы, обучение в школе теперь сводится к заучиванию вариантов ответов на тестовые вопросы из ЕГЭ, в результате чего снижается аналитический подход школьников к решению поставленных задач. Депутаты уверены, что необходимо вернуться к разработанной в СССР модели, доказавшей свои плюсы.

Как ранее сообщал Лайф, задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными, а сами экзамены переведены в компьютерную форму.

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Алёна Темирчиева
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