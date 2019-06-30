Сбежавшие на Запад. Дети вождей СССР, ставшие гражданами США

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Внучка Сталина

Иосиф Сталин до сих пор остаётся самым спорным правителем в советской истории. При нём были проведены масштабная индустриализация и трагическая коллективизация. При Сталине был большой террор и была Победа в Великой Отечественной.

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Сталин умер в 1953 году. А в 1966 году дочь вождя Светлана, будучи с визитом в Индии, пришла в американское посольство и попросила убежища. Она переехала в США, получила гражданство, сменила имя со Светланы Аллилуевой на Лану Питерс и вышла замуж за американца. У них родилась дочь Крис Эванс.

Крис Эванс. Фото © NYP HOLDINGS

Ей 48 лет. Она держит магазин винтажных вещей. У неё 14 пирсингов, татуировки и поведение солистки панк-группы. Дедушка бы такое не одобрил. Но Крис не понимает по-русски. И вряд ли знает о той роли, какую Иосиф Сталин сыграл в истории далёкой страны. Но у Сталина есть и другие внуки: старшие сын и дочь Светланы Аллилуевой, которых она бросила, остались жить в России.

Сын Хрущёва

Во времена Никиты Хрущёва были политическая оттепель и гонения на современное искусство. При нём осваивали целину и запускали в космос Юрия Гагарина. При Хрущёве случился Карибский кризис и появились хрущёвки — личные квартиры для тысяч жителей СССР. Сергей Хрущёв, второй из пятерых детей Хрущёва, в Советском Союзе учился на ракетостроителя, занимался наукой, даже получил звание Героя Социалистического Труда. Но в 1991 году, когда социализм в стране кончился, уехал в США, где стал читать лекции по истории холодной войны. Условия работы были выгодные, и он решил остаться. А в 1999 году стал гражданином США. Сейчас он профессор Института международных отношений и живёт в городе Провиденс.

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Племянница Брежнева

При Леониде Брежневе наступила золотая эра советского коммунизма. Цены были стабильны, люди довольны. Но был экономический застой, была Пражская весна и был ввод советских войск в Афганистан. Дети Брежнева остались в России. Хотя два правнука окончили престижный британский Оксфорд. И один из них остался жить в Британии. А вот племянница Любовь Брежнева при первой же возможности в 1990 году переехала в США. Спустя девять лет выпустила книгу мемуаров с нехитрым названием "Племянница Брежнева".

Дочь Горбачёва

При Михаиле Горбачёве были сухой закон и гласность. При нём началась перестройка и при нём же закончился Советский Союз. Горбачёв остаётся первым и единственным президентом СССР и последним из живых лидеров этого социалистического государства. Дочь Горбачёва Ирина Вирганская выучилась на врача в СССР. Занималась научной деятельностью. Сейчас в основном проживает в Сан-Франциско. Там же располагается главный офис "Горбачёв-фонда", в котором она занимает должность вице-президента. Возвращаться и жить в России она не планирует. Впрочем, младшая дочь Ирины и внучка Горбачёва живёт в России.