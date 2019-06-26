Слуцкий не набрал нужное количество голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ

Российского делегата поддержал 101 парламентарий вместо 159, в связи с чем был назначен второй тур.

Руководитель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий не набрал необходимое количество голосов для того, чтобы стать вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на официальном сайте консультативного органа.

Тайное голосование по выборам предложенного российской делегацией кандидата проводилось накануне, 25 июня. Слуцкий не получил абсолютного большинства голосов. В связи с этим будет проведён второй тур по избранию заместителя председателя ассамблеи, представленного от РФ.

Отметим, что в тайном голосовании приняли участие 198 человек из 316 участников ассамблеи. Российский парламентарий, в свою очередь, получил 101 голос вместо необходимых 159.

Второй тур голосования состоится сегодня. Он завершится в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Результаты могут быть объявлены до завершения процедуры избрания.