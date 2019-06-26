Путин поздравил Зюганова с юбилеем

Перед заседанием Госсовета президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летним юбилеем. Глава государства подарил коммунисту книгу с материалами XXIII съезда КПСС и гравюру с Кремлём.

Ранее Зюганов шутил, что Путин специально назначил заседание Госсовета в день его рождения. Кроме того, лидер КПРФ поздравил россиян со своим юбилеем.