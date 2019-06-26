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Регион
Опубликовано 26 июня 2019, 14:17

Путин поздравил Зюганова с юбилеем

Владимир Путин поздравляет Геннадия Зюганова. Фото © L!FE / Павел Баранов

Владимир Путин поздравляет Геннадия Зюганова. Фото © L!FE / Павел Баранов

Перед заседанием Госсовета президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летним юбилеем. Глава государства подарил коммунисту книгу с материалами XXIII съезда КПСС и гравюру с Кремлём.

Ранее Зюганов шутил, что Путин специально назначил заседание Госсовета в день его рождения. Кроме того, лидер КПРФ поздравил россиян со своим юбилеем.

Сегодня Зюганова также поздравили спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты нижней палаты парламента.

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Александр Юнашев
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