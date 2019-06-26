Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Владимир Путин поздравляет Геннадия Зюганова. Фото © L!FE / Павел Баранов
Перед заседанием Госсовета президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летним юбилеем. Глава государства подарил коммунисту книгу с материалами XXIII съезда КПСС и гравюру с Кремлём.
Ранее Зюганов шутил, что Путин специально назначил заседание Госсовета в день его рождения. Кроме того, лидер КПРФ поздравил россиян со своим юбилеем.
Сегодня Зюганова также поздравили спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты нижней палаты парламента.