Слуцкого не избрали вице-спикером ПАСЕ во втором туре

За председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого во втором туре не проголосовало нужное количество делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, из-за чего он не стал вице-спикером ПАСЕ.

— Господин Слуцкий получил 105 голосов "за" и 154 "против", он не получил большинства, поэтому он не избран от Российской Федерации, — передаёт ТАСС слова председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.