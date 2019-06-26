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Опубликовано 26 июня 2019, 21:43

Слуцкого не избрали вице-спикером ПАСЕ во втором туре

Леонид Слуцкий. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Леонид Слуцкий. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

За председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого во втором туре не проголосовало нужное количество делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, из-за чего он не стал вице-спикером ПАСЕ.

Господин Слуцкий получил 105 голосов "за" и 154 "против", он не получил большинства, поэтому он не избран от Российской Федерации, — передаёт ТАСС слова председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Как ранее рассказывал Лайф, генсеком Совета Европы избрана глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. А из-за восстановления России в правах в ПАСЕ заседание покинула делегация Украины.

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Иван Комогорцев
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