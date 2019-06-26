Слуцкого не избрали вице-спикером ПАСЕ во втором туре
Леонид Слуцкий. Фото © Агентство городских новостей "Москва"
За председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого во втором туре не проголосовало нужное количество делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, из-за чего он не стал вице-спикером ПАСЕ.
— Господин Слуцкий получил 105 голосов "за" и 154 "против", он не получил большинства, поэтому он не избран от Российской Федерации, — передаёт ТАСС слова председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Как ранее рассказывал Лайф, генсеком Совета Европы избрана глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. А из-за восстановления России в правах в ПАСЕ заседание покинула делегация Украины.